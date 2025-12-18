自然と火をテーマにした一棟貸ヴィラブランド「SHELTER.(シェルター)」は、2026年の“はじまりの旅”を応援する全施設横断フェアを開催いたします。

Instagramアカウントをフォローし、該当の投稿に“いいね”をした方々を対象に、4名以上のグループ利用宿泊に1名分(1万円相当)が無料となるキャンペーンを実施いたします。

一棟貸ヴィラという宿泊スタイルを活かし、「集まるほど、得をする」をコンセプトに企画いたしました。友人同士の旅行や節目の集まり、家族・複数世帯での滞在など、大人数での利用でも周囲を気にすることなく、完全プライベートな空間をお楽しみいただけます。









■世界遺産・日光エリアに新施設「SHELTER.日光」オープン

「SHELTER.日光」が加わりブランドバリエーションも一層華やかとなりました。日光東照宮をはじめとする観光地まで車で20分。抜群の立地で旅を楽しむホームベースとしても最適です。

昼は日光の名所を思いきり楽しみ、夜はゆったりと焚火の炎に包まれる――。

まるで旅先が自分だけの別荘になる瞬間をお楽しみください。









■【サウナ・焚火・BBQ全施設無料完備】のSHELTER.ブランド

全施設に薪サウナ、焚火台、華やぐBBQは屋根付きスペースを完備。天気を気にせずご予約が可能です。身体を温め、自然の風を感じ、夜空を見上げながら「ととのい時間」をご堪能ください。









■『フォロー＆いいねで応募！先着20組限定│4名以上のご予約で1名無料キャンペーン』

本キャンペーンは、年齢・学生・社会人を問わず、卒業や転機、節目の集まり、「絆を深める旅」を幅広く応援します。





応募期間 ： 2025年12月17日(水)～2026年1月5日(月)

宿泊期間 ： 2026年1月5日(月)～2026年3月31日(火)

詳細 ： https://www.instagram.com/reel/DSW-rZIkl1C/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

応募方法 ： 【公式】SHELTER.Instagramをフォローし当キャンペーンの投稿を「いいね」(＠shelter_resorts_official)

賞品 ： 【先着20組限定】





宿泊料金4名以上の自社予約サイトご予約で1名無料(1万円相当)クーポンコードプレゼント(DMにて)

※連泊の場合も一万円が割引の上限となります

Instagram： https://www.instagram.com/shelter_resorts_official/









■SHELTER.ブランドについて

●大人の隠れ家リゾート貸切ヴィラ【SHELTER.都留】

山梨県都留市： https://shelter-hq.jp/tsuru/





SHELTER.都留【山梨】

洗練されたアンティーク家具【山梨】

ライトアップで彩られる【山梨】

10人一緒にととのう広々サウナ【山梨】

キャンパスのような紅葉【山梨】

焚火・BBQ・花火楽しむ【山梨】





●田園に包まれた星が降りそそぐ貸切ヴィラ【SHELTER.君津】

千葉県君津市： https://shelter-hq.jp/kimitsu/





SHELTER.君津【千葉】

無垢の木に包まれる空間【千葉】

火を囲う本物の完全プライベート空間【千葉】

星が降りそそぐ吹抜けサウナ【千葉】

焚火を囲んで唯一無二のひと時【千葉】





●ふらっと高尾山、日本庭園心ほどける貸切ヴィラ【SHELTER.道志】

神奈川県相模原市： https://shelter-hq.jp/aonohara/





SHELTER.道志【神奈川】

絵画のような日本庭園を望むリビング【神奈川】

焼き杉とグリーンが調和するエクステリア【神奈川】

苔に包み込まれた日本庭園【神奈川】





●日本文化に触れる 日光リゾート貸切ヴィラ【SHELTER.日光】

栃木県日光市：https://shelter-hq.jp/nikko/





SHELTER.日光【栃木】

木と畳が織りなす、凛とした和室【栃木】

木々が囁くプライベートガーデン【栃木】

ハンモックに揺られながらととのう【栃木】

天然水の水風呂でととのう【栃木】





定員 ：8～10名(1日1組限定)

料金 ：1泊 45,000円～(税込)※季節変動あり

主な設備 ：貸切サウナ(水風呂付)／焚火台／バーベキュー設備／

フルキッチン／Wi-Fi完備









■SHELTER.ブランドについて

SHELTER.は「自然が人間の本能を解き放つ」をテーマに、火と自然、人とのつながりを再構築する一棟貸し宿ブランドです。人間にとって自然とは生命の原点。古代、狩猟採集時代から共に歩んだ歴史は、DNAに深く刻み込まれています。大自然に包まれた一日一組限定一棟貸し別荘。本物のプライベート空間をお楽しみいただけます。また災害時には地域の一時避難所としても機能し、人と地域を支える新しい宿の在り方を目指しています。