なんぶの湯(所在地：山梨県南巨摩郡)は、2025年12月20日(土)にリニューアルオープン(2019年)から6周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝の気持ちを込めて、「なんぶの湯6周年記念イベント」を開催いたします。

周年期間中は、季節感あふれる露天風呂の特別企画をはじめ、音楽ライブ、お餅まき、抽選会、お子様向けイベント、南部町特産「南部茶」を使った体験企画など、世代を問わずお楽しみいただける内容をご用意しております。





なんぶの湯 公式サイト： https://www.nanbunoyu.com/





なんぶの湯 6周年祭





■ 6周年記念 特別露天風呂企画

周年祭期間中は、人気の露天風呂が季節の素材を使用した6種類の香湯になって登場！

・みかん風呂 ：11月26日～12月2日

・りんご風呂 ：12月3日～12月9日

・しょうが風呂：12月10日～12月16日

・ゆず風呂 ：12月17日～12月23日(12月22日 冬至)

・ローズ風呂 ：12月24日～12月30日

・南部茶風呂 ：12月31日～1月3日





季節のゆずをつかったお風呂

■ ありがとう6周年音楽ライブ

開催日：12月20日(土)14:00開演

出演者(1)

for someone ～誰かのために～

山本晴美 with 西村香李

ジャンルを越え、出会う誰かの心に寄り添う音楽を届けるユニット。





・西村香李(シンセサイザー・ピアノ・アレンジ／作曲家)

テレビCMやミュージカル、企業向け楽曲など幅広く楽曲提供を行う。

・山本晴美(歌・ピアノ／プロデュース)

「歌語り」平和スタディーコンサートをはじめ、国内外で音楽活動を展開。





出演者(2)

Orange Leaf(オレンジリーフ)

「オレンジ」は静岡のみかんと清水エスパルスカラー、「リーフ」はお茶の葉をイメージ。

「それぞれの葉が大きな木へと成長していく」という想いを込めた、幼なじみ2人組のご当地アイドル。静岡市を中心に活動し、複数のラジオ番組にレギュラー出演中。





■ 6周年当日限定イベント

開催日：12月20日 (土)

・お餅まき

時間：音楽ライブ終了後に開催





・お楽しみ抽選会

時間：音楽ライブ終了後に開催





・南部茶 詰め放題

甘くやわらかなうま味と上品な香りが特徴の南部茶の茶葉が詰め放題の人気イベントです！

時間 ：11:00～

参加料：500円

定員 ：20名様限定





■ ファミリー向け・体験イベント

・南部茶 測り当てチャレンジ

開催日：12月21日(日)14:00～

参加料：無料





・すうさんの絵本読み聞かせ(お子様向け)

開催日：12月21日(日)15:00開始予定

参加料：無料





■ 開催概要

イベント名：なんぶの湯 6周年記念イベント

開催日 ：2025年12月20日(土)～

会場 ：なんぶの湯

対象 ：どなたでも参加可能(一部イベントは定員あり)









◆ なんぶの湯について

「なんぶの湯」は、富士川の東側に位置し地下1,500メートルから湧き出す源は糸魚川～静岡構造線の東側新第三紀富士川層群火山破屑岩にあり地中深くから湧き出る大地の恵みを、ゆったりと楽しんでいただける天然温泉。アルカリ性単純泉でPH値10.3と日本でも有数の高濃度アルカリ温泉のため、美肌の湯とも言われており、露天風呂をはじめとした寝湯、気泡湯、ジャグジー風呂や地元南部町産のヒノキを使ったサウナ、ミストサウナなど種類豊富なお風呂が楽しめる日帰り温泉施設です。









■ 「森の温泉」をコンセプトに可愛くおしゃれに2019年12月21日にリニューアル

「森の温泉」をコンセプトに、森の中を探検するワクワク感と森林の癒しをイメージした可愛らしい空間へ内外装を昨年末に大幅リニューアル。「一日遊べるくつろぎ空間 温泉×食事×読書」をコンセプトに最大の特徴である温泉はそのままに、新たに本格グルメを味わえる食事処や約8,000冊の漫画や本、雑誌を読書できる「BOOK LOUNGE」、そして自由におくつろぎいただけるスペースを多数設置。、カウンターテーブルやWi-Fiも完備しておりますので、おひとり様からご家族連れまで、それぞれのライフスタイルに合った贅沢なリラックスタイムを満喫できる温泉施設に生まれ変わりました。









■ 施設概要

・名称 ： 森のなかの温泉 なんぶの湯

・所在地 ： 山梨県南巨摩郡南部町内船8106-1

・アクセス ： JR身延線 内船駅 徒歩5分

・料金 ： ＜全日＞

大人(中学生以上) 980円(町外) 690円(町内)

子供(3歳以上) 500円(町外) 350円(町内)

＜レンタル＞

館内着 400円

タオルセット 400円

館内着タオルセット 700円

※入湯税・消費税込

※3歳未満は無料。小学生以下は保護者同伴。

・営業時間 ： 10:00～21:00(通常時)

入館・入浴：10:30～21:00(受付終了)

食事処 ：10:00～21:00(L.O.20:00)

・公式サイト ： http://www.nanbunoyu.com









＜株式会社 村の駅 会社概要＞

会社名 ： 株式会社 村の駅

所在地 ： 静岡県三島市安久322-1

電話番号： 0120-54-0831

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容： 食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

開発販売卸及び品質管理、通信販売事業の展開

設立 ： 2006年1月

URL ： http://www.muranoeki.com