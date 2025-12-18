サラダ・デリカテッセンの専門店「GONNA DAYS(ゴナデイズ)」(運営：Mr. LAND 株式会社〈東京都千代田区、代表取締役社長：名塚 令〉)は2025年12月20日(土)、GONNA DAYS東急吉祥寺店をグランドオープンいたします。オープン初日から12月25日までの6日間限定で、クリスマスシーズンを彩る新メニュー「ベリーとケールのクリスマスラップ」を発売いたします。オープンを楽しみにお待ちいただいているお客さまへ、この冬限定の彩りや華やかさをお届けするために開発したメニューです。鮮やかなピンク色が目を引くトルティーヤは、自社農園で採れたビーツ由来の自然な色味をしみ込ませ、リベイクすることで、しっとりとした食感と華やかな色合いを実現しました。クリームチーズとはちみつをブレンドしたビーツのスプレッドをベースに、自社農園で大切に育てた新鮮なケールと、甘酸っぱさとトロピカルな香りが特徴の特製マンゴーソースを組み合わせた具材をトルティーヤで包み込んでいます。トッピングにはいちご、ブルーベリー、てんさい糖でコーティングした香ばしいアーモンド、さらに濃厚で香り高いパルミジャーノ レッジャーノをあしらい、見た目の美しさと味わいのバランスを整えました。クリスマスシーズンにぴったりの華やかな彩りと味わいで、家族や友人との特別なひとときや、仕事帰りのちょっとしたご褒美タイムにもお楽しみいただける、身体に嬉しい期間限定メニューです。

◆商品情報

ベリーとケールのクリスマスラップ販売価格：1 個 \756(税込)※数量限定販売日：2025年12月20日～12月25日(予定)販売店舗：GONNA DAYS東急吉祥寺店※本商品には、はちみつを使用しております。1歳未満のお子様には与えないようお願いいたします。＜GONNA DAYS東急吉祥寺店 店舗情報＞【オープン日】2025年12月20日(土)【営業時間】10:00～20:00【住 所】〒180-8519 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 東急百貨店吉祥寺店 B1階食品[東急フードショー内]【電話番号】070-1307-6039(12月20日のOPENよりご連絡可能)※12月19日(金)までは、下記のいずれかよりお問い合わせくださいますようお願いいたします。問い合わせフォーム：https://gonnadays.com/pages/contact電話番号： 03-6273-4518(水・日・祝を除く10:00‐18:00)

◆GONNA DAYSとは

GONNA DAYSは“より豊かで彩りのある、あなたらしいインナービューティーを”をテーマに、西洋野菜を主軸に身体の内側から健康と美を追求するインナービューティーブランドです。健康と美容の流行の先駆けであるアメリカ・ロサンゼルスの食生活に欠かせない西洋野菜に着目し、千葉県山武市に自社農園「Mr.ベジろべぇー」を開園いたしました。 西洋野菜は色鮮やかで野菜の味が濃く、栄養価も高いことから日本でも注目されています。西洋野菜をとり入れ、健康意識を高めながら日常に寄り添う新しい食体験をGONNA DAYSは提供いたします。ブランド名に込めた「GONNA」の精神〈ポジティブな変化と成長のプロセス〉を大切に、日常の食生活に彩りを加え、未来の自分を誇れるような健康と美容をサポートいたします。【住所】東京都杉並区清水 3-9-9 1F【営業時間】11:00-18:30【営業日】金・土曜日 ※最新の営業カレンダーはInstagramからご確認ください【TEL】03-6273-4518＜ブランド情報＞【Homepage】https://gonnadays.com【Instagram】https://www.instagram.com/gonnadays【YouTube】https://www.youtube.com/@gonnadays【TikTok】https://www.tiktok.com/@gonna_days

◆西洋野菜を作る自社農園「Mr.ベジろべぇー」

千葉県山武市にある自社農園「Mr.ベジろべぇー」では、西洋野菜を中心に、有機の里づくりを目指す土地で丁寧な野菜作りを行なっています。農園のある千葉県山武市は、北総台地と呼ばれ、寒暖差のある環境により、美味しい野菜が育ちます。専任スタッフが手作業で草抜きも行い、一つ一つの野菜を大切に育てています。【Instagram】https://www.instagram.com/mr.vegerobe