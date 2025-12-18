テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下当社）はこの度、【クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～】（以下、オラ夏）および【クレヨンしんちゃん『炭の町のシロ』】（以下、炭シロ）の全世界累計出荷数が100万本を突破したことをお知らせいたします。

「オラ夏」は、ネオスのクレヨンしんちゃんゲームシリーズ第1作目として2021年に発売され、Nintendo SwitchやPlayStation4、PC（Steam）などを通じて世界中のファンから長く愛されている人気タイトルです。シリーズ第2作目の「炭シロ」は、2024年にNintendo SwitchおよびSteam版を発売し、「オラ夏」ファンだけでなく、世界中のユーザーにお楽しみいただいており、現在も安定した販売が継続しております。 特に韓国や台湾、香港などにおいて高い支持を集めており、本年11月末にアジア地域向けに発売した【クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』＆『炭の町のシロ』2in1パック】も好評を博しています。 この度の全世界累計出荷数100万本突破を記念して、日本およびアジア各地域でPOP UPイベントを順次開催し、ネオスのクレヨンしんちゃんゲームシリーズの新たなオリジナルグッズを販売いたします。 また、両タイトルのダウンロード版においては、年末から年始にかけて特別価格でご購入いただけるお得な割引セールを各プラットフォームにて実施いたします。 今後もより多くのユーザーの皆様に本シリーズをお楽しみいただけるよう、さまざまな展開を進めてまいります。

オリジナルグッズ

オリジナルグッズ販売情報

■日本春日部のクレヨンしんちゃんオフィシャルアミューズメント＆ショップである「ゲーセン クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶブリブリシネマスタジオ」（運営：株式会社バンダイナムコアミューズメント）にてPOP UPイベントを開催いたします。2024年に2回開催し、完売商品が続出するほど大好評となったイベントの第三弾で、ゲームソフトはもちろん、日本ではここでしか手に入らないオリジナルグッズを入手できる貴重な機会となります。＜会場＞ ゲーセン クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶブリブリシネマスタジオ （埼玉県春日部市南1-1-1 ララガーデン春日部3階）＜開催期間＞ 2025年12月23日（火）～2026年2月1日（日） ※商品がなくなり次第終了となります＜営業時間＞ 10:00～20:00■韓国韓国内にある3箇所の「大元ショップ」（任天堂専門店）にて開催いたします。先日発売した【クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』＆『炭の町のシロ』2in1パック】も販売いたします。＜会場＞①ヨンサン アイパークモール 大元ショップ（ソウル市龍山区ハンガンデロ23ギル55） 営業時間：10：30～22：00②現代百貨店 大邱店 大元ショップ(テグ広域市中区タックボルデロ2077) 営業時間：月～木：10:30～20:00 / 金土祝：10:30～20:30③現代 プレミアムアウトレット ソンド 大元ショップ(インチョン広域市ヨンス区 ソンドコクサイデロ 123) 営業時間：10：30～21：00＜開催期間＞ 2026年1月初旬より順次 ※商品がなくなり次第終了となります■台湾アパレルや雑貨、グルメはもちろんゲームやアニメ、漫画、フィギュアのショップがひしめき、「台北の秋葉原」とも呼ばれる台湾最大規模の地下街「台北地下街」にあるゲームショップ「普雷伊玩具王 門市」にて、POP UPイベントを開催いたします。台湾では初めてのPOP UP展開となり、先日発売した【クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』＆『炭の町のシロ』2in1パック】とともにオリジナルグッズも販売いたします。＜会場＞ 台北駅地下街 普雷伊玩具王 門市 （台北地下街85櫃）＜開催期間＞ 2025年12月下旬～2026年2月予定 ※商品がなくなり次第終了となります＜営業時間＞ 11:00～21:30 火曜定休香港でも2026年初頭にオリジナルグッズの販売を予定しており、詳細が決定次第お知らせいたします。

割引セール情報

■Nintendo Switch

期間中、マイニンテンドーストアおよびNintendo Switch内のニンテンドーeショップにて、「炭シロ」「オラ夏」及び両タイトルのバンドルセットのダウンロード版を特別価格でご購入いただけるセールを実施いたします。

＜特別価格＞炭シロ：4,886円（税込） 30%off ※通常価格：6,980円（税込）＞販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000070576.htmlオラ夏：3,290円（税込） 50%off ※通常価格：6,580円（税込）＞販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037406.htmlバンドルセット：8,136円（税込） 40%off ※通常価格：両タイトル合計13,560円（税込）＞販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000022799.html＜セール日程＞日本＆アジア：2025年12月18日（木）～2026年1月13日（火）欧州＆豪州：2025年12月31日（水）～2026年1月11日（日）北米＆南米：2026年1月12日（月）～2026年1月25日（日）※ダウンロードソフトの購入方法などの詳細は以下公式サイトをご参照ください。https://www.nintendo.co.jp/support/switch/eshop/index.html

■Steam

期間中、Steamにて「炭シロ」「オラ夏」及び両タイトルのバンドルセットのダウンロード版を特別価格でご購入いただけるセールを実施いたします。

＜特別価格＞炭シロ：3,486円（税込） 30%off ※通常価格：4,980円（税込）＞販売ページ：https://store.steampowered.com/app/2699820/_/オラ夏：2,490円（税込） 50%off ※通常価格：4,980円（税込）＞販売ページ：https://store.steampowered.com/app/2061250/_/バンドルセット：3,944円（税込） 40%off ※通常価格：6,574円（税込）＞販売ページ：https://store.steampowered.com/bundle/43212/x/＜セール日程＞全世界：2025年12月19日（金）～2026年1月6日（火）

■PlayStation4

期間中、PlayStation Storeにて「オラ夏」のダウンロード版を特別価格でご購入いただけるセールを実施いたします。

＜特別価格＞オラ夏：2,970円（税込） 50%off ※通常価格：5,940円（税込）＞販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10004893＜セール日程＞日本＆アジア：2025年12月22日（月）～2026年1月7日（水）

≪クレヨンしんちゃん 『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～について≫

本作は、日常と非日常が織り交ざるノスタルジーな日本の町を舞台に、国民的キャラクター「クレヨンしんちゃん」のひと夏の物語を描いたアドベンチャーゲームです。シリーズ累計で約180万本を販売した「ぼくのなつやすみ」シリーズを手掛けるゲームクリエイター・綾部和が新たな「クレヨンしんちゃん」の世界を描いています。 自然に溢れ、どこか懐かしさのある風景の中で様々な登場人物と出会いながら展開されるストーリーやゲーム体験は、「クレヨンしんちゃん」ファンの子どもたちから「ぼくのなつやすみ」シリーズを楽しんだ大人まで、年齢性別問わず幅広く楽しめる内容となっています。夢中になって珍しい虫を集めたり、日が暮れるまでのんびり魚つりをしたり…自然豊かな「アッソー」で過ごすしんちゃんとの夏休みをぜひお楽しみください。

≪クレヨンしんちゃん 『炭の町のシロ』について≫

秋田の町を訪れたしんちゃんたち、野原一家。現実と不思議な街の二つの世界を行き交いながら、シロと一緒にさまざまな体験をするしんちゃんの毎日を描いた作品で、お馴染みのキャラクターはもちろん、ユニークな登場人物に、細部までこだわったグラフィックや世界観など、「クレヨンしんちゃん」ファンから本格的なストーリーを体験したいゲームファンまで、年齢や性別を問わず幅広く楽しめる内容となっています。

・『オラと博士の夏休み』公式サイト：https://game.neoscorp.jp/shinchan・『炭の町のシロ』公式サイト：https://game.neoscorp.jp/shinchan_coaltown・『公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/crayon_natsu

ネオスでは、今後も多様なプラットフォームを通じて、世界中のユーザーに楽しまれるゲームコンテンツの提供を進めてまいります。Ⓒ臼井儀人／双葉社･シンエイ･テレビ朝日･ＡＤＫ ⒸNeos Corporation※Nintendo Switchは任天堂の商標です。※PlayStationおよびそのロゴマークは株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。※SteamおよびSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com/【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/UD9RPqJR9N7CLXLbGK1a.pdf