テクミラホールディングスの子会社であるアイワマーケティングジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 淳一、以下 アイワマーケティングジャパン）はaiwaブランドの新製品として、鮮やかな大画面13.3インチ有機ELディスプレイとビジネスユース向けのスペックを兼ね備えたWindows® 2in1タブレット【aiwa tab WS13/WS13L】（以下 本製品）を、「ダイワボウ情報システム」、「TD SYNNEX」にて法人限定モデルとして販売開始いたしました。

【主な特徴】

■ 美麗で高精細な有機ELディスプレイを搭載バックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べて深みのある黒を実現することが可能です。鮮やかな映像を楽しむ動画鑑賞はもちろん、ビジネス資料の投影にも活躍します。

■ SIMフリーで持ち出せる自由。通信に縛られない安心好きな場所を仕事場や書斎に。SIMフリーなので幅広い通信会社のプランに対応し、オフィスを離れてもスムーズに働ける環境を実現できます。社外業務だけでなく、カフェでの調べ物やオンライン学習にも。※aiwa tab WS13LのみSIMフリーモデルとなります。※SIMでのネットワーク通信には別途回線契約が必要です。※すべての通信会社・プランでの動作を保証するものではありません。

■ パフォーマンスと携帯性を両立、オフィスも出先も自由自在日本語入力に快適なキーボード兼カバースタンドを標準装備。 13.3インチの大画面ながら本体は830gと軽量で、必要に応じてキーボードを着脱し携帯性と作業効率を両立させます。

■ 無線LAN 802.11 ax対応高速通信が可能な無線LAN 802.11axに対応。多くの機器が同時接続しても効率的な通信が可能なため、通信の混雑に関わらず待ち時間が軽減されます。 ※対応する無線LANルーターが必要です。

■ 豊富なインターフェイスでマルチに拡がる拡張性USB Type-Cポートを2つ搭載。映像・音声出力やPD充電、データ転送に対応し、多用途に活用できます。またmicro HDMIポートやmicroSDカードスロット、イヤフォンジャックなど、業務や個人ユースに必要な端子を標準装備しています。

■ 省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適ビジネスユースに十分なメモリとストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。充実のスペックで外出先でも資料作成や会議をスムーズにこなし、マルチタスクも快適に行えます。

【aiwa tab WS13/WS13L 製品写真】

～製品情報の詳細はこちら～

https://aiwa.net/products/aiwa-tab-ws13/

～ご購入はこちら （法人向け）～

ダイワボウ情報システム株式会社 https://www.pc-daiwabo.co.jp/TD SYNNEX株式会社 https://jp.tdsynnex.com/

■想定価格

aiwa tab WS13：94,800円（税込）／aiwa tab WS13L：99,800円（税込）

アイワマーケティングジャパンは、DX 時代におけるシームレスなデジタル空間を生み出す各種製品を展開し、今後も随時ラインアップを充実させてまいります。引き続きご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。※本リリースに記載の商品のデザイン、仕様、外観、価格その他の情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

＜アイワマーケティングジャパンについて＞【商 号】アイワマーケティングジャパン株式会社【本 社】東京都千代田区神田司町 2-8-1 PMO神田司町7F【代表者】藤岡 淳一【U R L】https://aiwa.net【事業内容】電子・通信機器の販売＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSとAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜aiwa製品に関するお問合せはこちら＞アイワマーケティングジャパン株式会社担当： 営業部お問合せURL：https://aiwa.net/contact/ 〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-8-1 PMO神田司町7Fhttps://aiwa.net※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

