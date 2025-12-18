【ミニチュア】戦艦武蔵 1/1000 スケール、Amazon.co.jp に登場
ノリモノの雑貨を企画するCAMSHOP.JP (https://camshop.jp) より、「1/1000 日本海軍 戦艦 武蔵」を取扱開始。Amazon にて販売開始いたしました。Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5WPWZZTCAMSHOP.JP：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2935156&csid=0&sort=n主砲塔と副砲は全周旋回可能。ダイキャスト製の主砲身は仰角15度まで可動。甲板に配置されている対空機銃はエッチング製。船体は台座に固定されています。飾って楽しむことのできる精巧な仕上がりです。
【商品仕様】1/1000スケールダイキャスト製完成品本体サイズ：全長300×130×66mm
CAMSHOP.JP
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/
CAMSHOPメールマガジンhttps://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043
▼Xhttps://twitter.com/camshop_byfaith
▼インスタグラムhttps://www.instagram.com/camshop_by_faith/https://www.instagram.com/faithinc_norimono/https://www.instagram.com/faithinc__fun/
▼公式LINEhttps://lin.ee/35ZhpoPh
商品紹介ページhttps://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2935156&csid=0&sort=n