SBI Ripple Asiaと、XRPfi分野におけるインフラ開発をリードするDoppler Finance(以下「Doppler」) は、XRPを基盤とした利回りインフラおよび XRP Ledger上での実世界資産(RWA)トークン化に関する協業の可能性を検討するため、覚書(MOU)を締結しました。

本提携は、SBI Ripple Asia にとって XRPL ネイティブプロトコルとの初の協業となり、XRP Ledger 上での機関投資家向け金融の新たな展開を示すものです。両者は、透明性が高く、コンプライアンスに準拠した利回り創出型プロダクトの採用拡大を目指します。

さらに、MAS(シンガポール金融庁)規制下のデジタル資産パートナーである SBI Digital Markets を本取り組みのカストディアンとして任命し、分別管理された独立性の高いカストディサービスが提供されます。これにより、顧客資産は取引所リスクから保護され、機関投資家基準のセキュリティと信頼性が一層強化されます。

Doppler Finance は、本提携を通じて日本の金融エコシステムにおける存在感をさらに高め、グローバル展開における重要なマイルストーンを達成します。Ripple と SBI ホールディングス株式会社の合弁会社である SBI Ripple Asia との協業は、Doppler が XRP エコシステム内で安全性・信頼性・コンプライアンスを兼ね備えた利回りインフラとして評価されていることを示しています。

Doppler の利回りインフラはすでに複数の適格機関投資家に採用され、主要取引所やウォレットにも統合されており、規制・運用基準を損なうことなくオンチェーン利回りへアクセスしたい機関にとって信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。日本のデジタル金融を牽引する主要企業グループからの認証は、Doppler が XRP ベースの利回り機会にアクセスするための機関投資家向けゲートウェイとしての役割をさらに強固なものとしています。





Doppler Finance Head of Institutions・Rox氏のコメント

「SBI Ripple Asia との協業は、Doppler インフラが築いてきた信頼性を強く裏付けるものです。私たちは共に、XRP を生産的な利回り資産へと進化させ、XRPL 全体に機関投資家レベルの基準を導入していきます。」





SBI Ripple Asia 担当者のコメント

「Doppler Finance との協業により、XRP Ledger 上における安全で透明性の高い利回りインフラの発展をさらに加速させたいと考えています。Doppler の機関投資家レベルのフレームワークと、当社が日本およびアジアにおけるデジタル資産普及で培ってきた専門性の融合は、XRP のユーティリティ拡大に向けた強固な基盤となります。伝統金融と進化するオンチェーンエコシステムを橋渡しする新しい機会を共に探求できることを期待しています。」





この協業は、日本を代表するデジタル金融グループと、XRPの利回りインフラを構築する中心的プレイヤーとの整合を示すものであり、今後の伝統金融とオンチェーン金融のさらなる統合に向けた道を切り開くものです。





SBI Ripple Asia について

SBI Ripple Asia は、2016年に SBI ホールディングスグループと米国 Ripple Services, Inc. の合弁会社として設立されました。Ripple の分散型台帳技術を活用し、加盟する銀行・決済事業者のネットワークである「Ripple Payments」を通じ、迅速・低コスト・安全な国際送金を支援しています。





Doppler Finance について

Doppler Finance は、XRP Ledger 上でネイティブに構築された機関投資家向け利回りインフラを提供し、XRPfi 分野を牽引しています。規制準拠のカストディ、完全監査済みの準備資産、安全性とスケーラビリティを重視した厳選された利回り戦略を組み合わせ、主要資産と同様に XRP が利回りを生むべきであるという理念を実現しています。

本インフラは機関投資家に採用され、主要取引所・ウォレットにも統合されており、透明性・管理性・信頼性を兼ね備えたオンチェーン利回り基盤として機能しています。





SBI Digital Markets について(www.sbidm.com)

SBI Digital Markets は、SBI グループのデジタル資産部門である SBI Digital Asset Holdings の子会社です。SBI グループは日本最大級の証券口座数と国内第2位の取引規模を有し、アジア・欧州を含む26か国・地域に展開しています。

SBI Digital Markets は、伝統金融および Web3 プロダクトにおける発行・トークン化・流通・カストディまでを包括するデジタル化ソリューションを提供しています。