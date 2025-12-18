ダクト軸流ファンの世界市場2025年、グローバル市場規模（交流軸流ファン、直流軸流ファン）・分析レポートを発表
2025年12月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ダクト軸流ファンの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ダクト軸流ファンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
最新調査によると、世界のダクト軸流ファン市場は2024年に約8.84億ドルと評価され、2031年には約15.84億ドルへ拡大する見通しです。期間中の年平均成長率は8.8％と高く、産業施設や商業ビルにおける換気需要の増加、省エネルギー型設備への移行、空調・排気システムの高度化が市場成長を支えています。
ダクト軸流ファンは、ダクト内に設置される直進型の送風機であり、比較的低い圧力で大量の空気を効率的に移動させることができるため、工場、倉庫、商業施設、公共インフラなど幅広い用途で使用されています。
本レポートでは、米国の関税政策と各国の政策適応が市場構造や地域経済、サプライチェーンに与える影響についても分析しており、グローバル市場におけるリスク要因と機会を多角的に評価しています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、ダクト軸流ファン市場の現状と将来動向を理解するために、メーカー別、地域・国別、製品タイプ別、用途別に詳細な定量および定性分析を行っています。
市場の競争状況、供給・需要バランス、価格動向、技術革新、規制の影響などが整理されており、急速に変化する換気設備市場を多面的に捉えた内容となっています。
調査の主目的は、世界および主要国における市場機会の規模を特定し、ダクト軸流ファンの成長可能性を評価することです。また、製品別および用途別の将来需要を予測し、市場競争に影響する技術的・経済的要因を分析することで、企業が戦略を立案するための根拠を提供することを目的としています。
________________________________________
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートでは、主要企業として Greenheck、Systemair、Soler & Palau、Ebm-Papst、Polypipe Ventilation、Acme Fans、Air Systems Components、Zhejiang Shangfeng、Nanfang Ventilator、Hitachi、Twin City Fan、Cofimco、Howden、Johnson Controls、Loren Cook、Marathon、Patterson、Yilida、Mitsui Miike Machinery が取り上げられています。
これら企業は、売上数量、収益、製品ラインナップ、価格帯、グローバル展開、技術開発の動向などから競争力が評価されています。特に欧米企業は高効率モーターや低騒音設計など技術革新を推進しており、中国やアジア企業はコスト競争力と大量生産能力を強みに市場シェアを拡大しています。
環境規制や建築基準の強化により、省電力型モデルやスマート制御対応モデルの需要が高まっています。
________________________________________
市場セグメント
________________________________________
ダクト軸流ファン市場は、製品タイプ別に交流軸流ファンと直流軸流ファンに分類されます。交流タイプは産業用途で広く使用され、高耐久・高出力が特長です。
一方、直流タイプは省エネルギー性能が高く、可変速制御が容易なため、商業施設や特殊産業での採用が増加しています。
