CenturyUU、年末年始に向けたブラウザゲーム各タイトルの最新コンテンツ予定を発表 ～人気IPコラボ、季節イベント、大型アップデートを順次展開～
株式会社CenturyUU（本社：東京都千代田区）は、運営するブラウザゲームタイトルにおいて、2025年12月～2026年1月の年末年始期間に向けた各種コンテンツ配信・キャンペーン予定を発表いたします。
本期間では、コラボイベント、季節限定イベント、新育成・対戦コンテンツの追加など、各タイトルごとにユーザーが長く楽しめる施策を順次展開予定です。
各タイトルの年末年始コンテンツ予定
■ ぼくと恐竜
恐竜育成×放置RPGの人気タイトル。年末に向けて話題性の高いコラボと季節イベントを実施中です。
ブラック・ジャック コラボ開催中
ブラック・ジャック コラボ記念プレゼントキャンペーン実施
https://x.com/CenturyUUJP/status/1995145803489304756?s=20
クリスマス限定の季節イベントを開催
▼ゲーム情報
https://centuryuu.co.jp/service/service02/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337314&id=bodyimage1】
■ 星くずのエデン
幻想的な世界観と戦略性が特徴のファンタジーRPG。年始に向けた施策を予定しています。
▼ゲーム情報
https://centuryuu.co.jp/service/service01/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337314&id=bodyimage2】
■ ねこ天下
ねこ×三国志のユニークな世界観が人気のRPG。ゲーム内外での展開を強化します。
正月限定アイテムパックを販売予定
イラストは、声優・小野友樹氏の絵本付きCD
『ほかのくにではなんてーの？』の絵本イラストを手がけた「平和なべ」氏による描きおろし
1月1日よりプレゼントキャンペーンを実施予定
UUストアにて関連グッズ販売予定
また、関連作品
『ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～』
は Steamにて好評販売中 です。
https://store.steampowered.com/app/4125790/_/
▼ゲーム情報
https://centuryuu.co.jp/service/service04/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337314&id=bodyimage3】
■ 鬼神転生
重厚な世界観と戦略性が特徴の和風ファンタジーRPG。年始にかけて大型アップデートを段階的に実施します。
プレゼントキャンペーン実施中！
・岬なこさん
プレゼントキャンペーン投稿
https://x.com/CenturyUUJP/status/1993253612039159961?s=20
・小野翔葉 さん
プレゼントキャンペーン投稿
https://x.com/CenturyUUJP/status/1993252447817810416?s=20
▼ゲーム情報
https://centuryuu.co.jp/service/service05/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337314&id=bodyimage4】
■今後について
CenturyUUでは、今後もブラウザで手軽に楽しめる高品質ゲーム体験を軸に、
IPコラボ・季節施策・大型アップデートを通じて、ユーザーの皆さまに長く遊んでいただけるコンテンツ提供を行ってまいります。
年末年始のプレイタイミングにぜひご期待ください。
■CenturyUU公式X（Twitter）
https://x.com/CenturyUUJP
■CenturyUU公式TikTok
https://www.tiktok.com/@centuryuujp
＜ゲーム情報＞
■タイトル名 ：ぼくと恐竜～みんなで3分ハンティング放置
■ジャンル ：新時代ハンティング放置RPG
■対応端末 ：iOS／Android／PC
■配信URL
「ゲソてん by GMO」
https://gesoten.com/games/genre/rpg/myfrienddinosaur
