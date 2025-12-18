ご当地蒲鉾大集合！食料品専門店 北野エース「蒲鉾祭」 12月26日（金）～31日（水）開催
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、 代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、「蒲鉾祭」を12月26日（金）~31日（水）に開催します。
■地域一番の蒲鉾の品揃え
食料品専門「北野エース」では、毎年年末の名物「蒲鉾祭」を今年も開催。 “地域一番の品揃え”を目指し、小田原蒲鉾をはじめとする全国各地の特色豊かなこだわりの蒲鉾を取り揃えます。切り出し蒲鉾、細工蒲鉾、オードブルタイプなど、バイヤー厳選ラインアップの中から、皆様のお気に入りを探してみてください。
■全国ご当地蒲鉾マップ
蒲鉾というと板付紅白のイメージが強いですが、ちくわ・はんぺん・伊達巻・さつま揚げなども全て蒲鉾に分類されます。蒲鉾祭では、全国各地様々な蒲鉾をご用意いたします。
※店舗により取扱い商品は異なります。
■蒲鉾勉強会
幅広い品揃えをしているからこそ、商品知識の習得が大切と考えています。毎年の新入社員研修や中途社員研修でも、蒲鉾勉強会を実施。各地域の蒲鉾の特徴をバイヤーが講師となって説明しています。実際に試食し、味の特徴も学び、お客様が店舗でお買い物される際に、お買い物のお手伝いができるように努めています。
・ラグビーチーム コベルコ神戸スティーラーズを「食」のサポートで応援！
株式会社エースは、2025年3月に兵庫県神戸市に本拠地を構えるNTTジャパンラグビー リーグワン D1所属、コベルコ神戸スティーラーズとパートナー契約を締結。食料品専門ならではの応援として「食」のサポートを実施しています。蒲鉾祭の開催にあたり、選手の皆様へ蒲鉾を召し上がっていただきました。健康志向の高まりとともにフィッシュプロテインバーなどの商品がお客様からも人気を集めています。栄養素成分表によると、蒲鉾に含まれるタンパク質は100gあたり12g、脂質0.9g、93kcal。（木綿豆腐はタンパク質7.0g、脂質4.9g、73kcal）蒲鉾は高タンパク質であることに加え、低脂肪なことも特徴の栄養価の高い食材です。お正月シーズンだけでなく、日頃の食事から積極的に取り入れることで、健康的な食生活の一役も担います。
■2025年「蒲鉾祭」
【開催期間】2025年12月26日（金）～12月31日（水）
【販売店舗】全国の北野エース※一部店舗、WEB SHOPを除きます。
※商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※取扱い商品は店舗により異なります。
※画像はイメージです。商品内容、デザインが変更になる場合がございます。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
【会社概要】
社 名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-123-1 西岡ビル2F
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設 立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
