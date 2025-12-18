【最大20％OFF】年越しライブの必需品！Galaxy、防振双眼鏡レンタルでワンランク上の感動体験を！
MVNOやWi-Fiルーターのレンタルサービスを提供する、株式会社モバイル・プランニング（本社：東京都中央区 代表取締役：岸本大樹 以下、モバイル・プランニング）は、防振双眼鏡をはじめとした推し活に関連する商品のレンタルサービス「推し活＋（プラス）」（以下、推し活＋）にて、Galaxyと防振双眼鏡の最大20％OFFセールを開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337168&id=bodyimage1】
一年の締めくくりとなる年越しライブで推しと共に新年を迎える瞬間は、ファンにとって何にも代えがたい一生モノの思い出です。だからこそ、この特別な時間を最大限楽しんでいただくために、圧倒的な映像美で残すGalaxy S24 Ultraと、推しの表情まで鮮明に捉える防振双眼鏡4機種を、今だけの特別価格でご用意しました。
なお、セール商品は台数に限りがあるため、ご利用をご検討中の方はお早めにお申し込みくださいませ。
今年の年越しは、ぜひ推しとの特別な時間を妥協のない最高のクオリティでお楽しみください。
【セール概要】
■期間
2025年12月18日（木）～ 2025年12月26日（金）13:00
※指定台数に達し次第終了
■対象商品と価格（3泊4日プラン）
・Galaxy S24 Ultra
通常価格：16,800円 ⇒ セール価格：15,120円
・Kenko VcSmart 10×30
通常価格：5,680円 ⇒ セール価格：4,544円
・SIGHTRON FESTA 12×21 STABI III
通常価格：6,480円 ⇒ セール価格：5,184円
・Vixen ATERA II H14×42WP
通常価格：8,580円 ⇒ セール価格：6,864円
・Vixen ATERA II ED H16×50WP
通常価格：9,680円 ⇒ セール価格：7,744円
※すべて税込み価格
■「推し活＋」サービスサイトURL
https://www.netage.ne.jp/oshikatsu/
【推し活+について】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337168&id=bodyimage2】
推し活+は、「高価で手が出しづらい、でも一度は試してみたい」、そんな憧れの商品を手ごろな価格で気軽にレンタルできるサービスです。購入前に試したい方や、必要な時だけ使いたい方に最適です。
実際に推し活をしている当社スタッフが実際に使用し厳選した、高機能の防振双眼鏡や話題のスマートフォンなど、推し活をより充実させるための商品を取り揃えています。
【本件に関するお問い合わせ】
お問合せページ： https://mobile-p.co.jp/contact_oshikatsu/
E-Mail：rental@netage.ne.jp
TEL:03-5428-4930
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337168&id=bodyimage1】
一年の締めくくりとなる年越しライブで推しと共に新年を迎える瞬間は、ファンにとって何にも代えがたい一生モノの思い出です。だからこそ、この特別な時間を最大限楽しんでいただくために、圧倒的な映像美で残すGalaxy S24 Ultraと、推しの表情まで鮮明に捉える防振双眼鏡4機種を、今だけの特別価格でご用意しました。
なお、セール商品は台数に限りがあるため、ご利用をご検討中の方はお早めにお申し込みくださいませ。
今年の年越しは、ぜひ推しとの特別な時間を妥協のない最高のクオリティでお楽しみください。
【セール概要】
■期間
2025年12月18日（木）～ 2025年12月26日（金）13:00
※指定台数に達し次第終了
■対象商品と価格（3泊4日プラン）
・Galaxy S24 Ultra
通常価格：16,800円 ⇒ セール価格：15,120円
・Kenko VcSmart 10×30
通常価格：5,680円 ⇒ セール価格：4,544円
・SIGHTRON FESTA 12×21 STABI III
通常価格：6,480円 ⇒ セール価格：5,184円
・Vixen ATERA II H14×42WP
通常価格：8,580円 ⇒ セール価格：6,864円
・Vixen ATERA II ED H16×50WP
通常価格：9,680円 ⇒ セール価格：7,744円
※すべて税込み価格
■「推し活＋」サービスサイトURL
https://www.netage.ne.jp/oshikatsu/
【推し活+について】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337168&id=bodyimage2】
推し活+は、「高価で手が出しづらい、でも一度は試してみたい」、そんな憧れの商品を手ごろな価格で気軽にレンタルできるサービスです。購入前に試したい方や、必要な時だけ使いたい方に最適です。
実際に推し活をしている当社スタッフが実際に使用し厳選した、高機能の防振双眼鏡や話題のスマートフォンなど、推し活をより充実させるための商品を取り揃えています。
【本件に関するお問い合わせ】
お問合せページ： https://mobile-p.co.jp/contact_oshikatsu/
E-Mail：rental@netage.ne.jp
TEL:03-5428-4930
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
プレスリリース詳細へ