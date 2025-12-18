dentsu Japan、従業員とその大切な人たちとの相互理解を深めるオフィスカミングデーを開催

電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japan（ブランド：「dentsu Japan」、本拠地：東京都港区、代表者：CEO 佐野 傑、以下「dentsu Japan」）は、全ての国内電通グループの従業員や海外グループ会社の国内勤務者を対象にした「オフィスカミングデー」を企画・開催し、従業員とその「大切な人」（家族、パートナー、恋人など）をオフィスに招待して感謝の想いを伝えました。

dentsu Japanは、私たちの競争力の源泉は「人財」であるとの基本認識に立ち、従業員一人一人が充実感をもって自身の能力を遺憾なく発揮できる環境を整備することを目指し、DEI戦略※1を推進しています。従業員とその大切な人たちも、私たちを支えてくださる重要なステークホルダーとして尊重し、コミュニケーションと相互理解を深めることを目指しています。オフィスカミングデーは、グループ全体の持続的成長にも貢献する重要なイベントです。

国内電通グループ全体を対象にしたオフィスカミングデーの開催は昨年に続き2回目で、11月24日と12月7日、14日にかけて東京・関西・中部の3オフィスで開催し、計約3700人が来場しました。今後もdentsu Japanは、従業員やその大切な方々とのより良い関係性を構築していくために、さまざまな施策を実施していく予定です。

オフィスカミングデーの様子と概要は次のとおりです。

来場者の夢がその場で楽しいイラストに

（東京オフィス）





ポートレート撮影を楽しむ来場者 （東京オフィス）

AIが参加者の空想をビジュアル化

（東京オフィス）

電通オーケストラと盛況な会場 （東京オフィス）





盛況な会場 （関西オフィス）

ランチを楽しむ来場者 （中部オフィス）

【オフィスカミングデーの概要】





１．日時・会場

2025年11月24日：東京オフィス（東京都港区東新橋）

2025年12月7日 ：中部オフィス（愛知県名古屋市中村区名駅）

2025年12月14日：関西オフィス（大阪府大阪市北区中之島）



2．招待対象

dentsu Japan従業員や海外グループ会社の国内勤務者などと、その「大切な人」（家族を含め、パートナーや恋人、友人など）

3．テーマ

会社から「従業員とその大切な人」に対して、感謝の機会へ。

従業員から「その大切な人」への、感謝の機会へ。



4．主なコンテンツ

［AIが、キミの空想をカタチに！］

その場で顔写真を撮影し、行ってみたい世界やかなえたい夢などを文字で簡単に入力するだけで、AIが自分自身の自由な空想をビジュアル化してくれる

［大切な人の広告を作ってみよう！］

良いところを見つけて伝えるという、広告作りの本質をワークショップ形式で体験。その場で大切な人の良いところを見つけ感謝を伝える機会に

［パラスポーツを体感！］

電通グループ各社に所属しているパラスポーツ選手と一緒に競技を体験し、パラスポーツの魅力や楽しさを発見

［あなたの夢を、イラストに！］

来場者の夢をその場で楽しいイラストにしてくれるライブドローイングイベント

［記念ポートレート］

オフィスに遊びに来た思い出を、プロのカメラマンによるポートレート撮影で記録と記憶に

5．全体ホスト

dentsu Japan CEO 佐野 傑

dentsu Japan チーフ・コーポレート・アフェアーズ・オフィサー 早田 眞

6．来場者数

約3700人（3会場合計）

以上

＜dentsu Japanとは＞

dentsu Japanは、グローバルに展開する「dentsu」の4事業地域のうち、世界最大のエージェンシー（独自試算に基づく）である株式会社電通を擁する日本事業を統括・支援する機能を有すると同時に、日本の事業ブランドを示しています。同ブランドを支える約140社・約2万3000名の従業員が、マーケティング、ビジネス・トランスフォーメーション、スポーツ＆エンターテインメントの事業領域で統合的なソリューションを提供し、顧客の持続的成長を支援しています。dentsu Japan は「Integrated Growth Partner」として顧客と社会の成長と活力を共に創り出すパートナーであることを目指します。