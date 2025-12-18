こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
失敗知らずのアイラインで、毎日のメイクをもっと楽しく。アイライナー2種の機能性とカラーを刷新
〜2026年2月1日（日）より順次販売〜
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、『ちふれ クリーミー ジェル アイライナー』および『ちふれ ラスティング リキッド アイライナー』を、全国のドラッグストア、百貨店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」等で、2026年2月1日（日）から順次販売いたします。
※店舗により発売日が異なります。
『ちふれ ラスティング リキッド アイライナー』『ちふれ クリーミー ジェル アイライナー』
■商品化の背景と商品の価値
近年、アイライナー市場は多様な剤形やカラーバリエーションの拡充等により、市場規模は拡大傾向＊1にあります。当社が行ったアイライナーに関する意識調査＊2では、 「なめらかな描きごこち」、 「細いラインの描きやすさ」 、「もちの良さ」、「幅広いカラーラインアップ」 が求められていることが分かりました。そこでこのたび、アイライナー2種の機能性向上とカラーラインアップの充実を図り、アイラインを描くことに苦手意識のある方でもより使いやすく、なりたい印象に合わせて選べるカラー展開へとリニューアルします。
『ちふれ クリーミー ジェル アイライナー』は、やわらかい膜を作る成分*3と、すべりのよいワックス＊4のバランスを追求し、するするとなめらかな描きごこちを実現しました。
『ちふれ ラスティング リキッド アイライナー』は、目尻の細い線でも思い通りに安定したラインが描けるよう、先端約0.1mmの細筆と根本が太い“手ブレ吸収ブラシ”へリニューアルしました。
2種ともに、皮脂・汗・涙に強いウォータープルーフと、こすれに強いスマッジプルーフのWプルーフ処方で、長時間美しい仕上がりをキープします。また、ブラックやブラウンといった毎日のメイクに取り入れやすいベーシックカラーから、ブラックブラウンやモカグレージュなどの瞳の色になじむカラー展開で、なりたい印象に合わせたアイメイクが楽しめます。
＊1…出典：化粧品マーケティング要覧2025 No.1（富士経済）
＊2…自社調べ（対象：25〜69歳・女性、n＝1,112/2024年4月実施）
＊3…皮膜形成成分：（エチレン/プロピレン）コポリマー
＊4…油性エモリエント成分：カルナウバロウ
■商品概要
商品名：ちふれ クリーミー ジェル アイライナー
カラー：BK32 ブラック、BR32 ブラック ブラウン、BR26 ブラウン
価格：880円（税込）
商品特長：するする描けて長時間キープ。高発色アイライナー
商品名：ちふれ ラスティング リキッド アイライナー
カラー：BK31 ブラック、BR31 ブラック ブラウン、BR20 ブラウン、BE10 モカ グレージュ
価格：990円（税込）
商品特長：どんなラインでも自由自在。これ一本で艶やかな目もとを演出
※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 福角・長野
