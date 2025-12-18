こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
まだ間に合う！ 12/26(金)〜 駆け込み需要に対応する「直前でも買えるおせち」需要拡大をうけ、直前予約＆当日販売の少人数用おせちのシェアおよそ2割増に強化
◆新宿店 MB 階 惣菜売場／7 階 大催場内 当日販売おせちコーナー
◆京王ネットショッピング shop.keionet.com
京王百貨店新宿店では、12月26日(金)から、直前でも買えるおせちの予約承りを開始します。本年の事前予約の傾向としては、ボリューム感と値ごろ感にこだわり昨年と価格据え置きで展開した「京王百貨店オリジナルおせち」が人気を集めています。また、おせち＋αとして好きな惣菜やスイーツもお正月に楽しみたいといったニーズから“おひとりさまおせち”、1〜2人前の“少人数用おせち”を選ぶ方が増えており、少人数用おせちカテゴリーの売上は11月末時点で前年を上回っています。今年は 、“予約しなかったけどやっぱりおせちが食べたい”という駆け込み需要に対応する「直前でも買えるおせち」を約30型と昨年より強化し、少人数用おせちの展開シェアを前年比約2割増にてそろえます。
■少人数用おせち”を拡充してそろえます
＜商品一例＞ ★・・・ご予約おせちのお渡し・当日販売はＭＢ階 惣菜売場各ショップ
●なだ万厨房「幸賀」(2人前)21,600円※40点販売予定
●味の浜藤「銀鱈西京焼おせち」(１〜2人前)12,960円★
※40点販売予定
●たん熊北店「迎春祝膳」(2人前)14,040円※40点販売予定
●京料理 美濃吉「和風おせち三段」(１〜2人前)16,200円★
※20点販売予定
●ローゼンハイム「洋風オードブル一段」(2〜3人前)13,500円
※20点販売予定
■まだ間に合う！人気の名店のおせち、洋風おせちも
●柿安ダイニング「迎春おせち」(2〜3人前)18,00１円★
※60点販売予定
●神田明神下みやび「江戸の虹 参段重」(2〜3人前)19,980円★
※50点販売予定
https://digitalpr.jp/table_img/2943/124642/124642_web_2.png
※販売予定数は、予約・当日販売分の合計です。
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込みです。画像はすべてイメージです。