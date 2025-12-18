感染症診療の基本と最新知見を凝縮した大好評マニュアル、待望の改訂第3版『感染症レジデントマニュアル 第3版』12/15発売

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区　代表取締役社長：金原 俊)は、新刊『感染症レジデントマニュアル 第3版』（編集　藤本 卓司/伊東 直哉/寺田 教彦）を2025年12月15日に刊行しました。
























































◆これぞ感染症診療のアートとサイエンス！






診療の基本姿勢から疾患各論、原因菌の特徴、抗菌薬選択の考え方までを、最新のエビデンスと豊富な臨床経験の両輪で解説しています。

グラム染色アトラス、そして身体診察のポイントなど臨床で役立つtipsをまとめた「Memo」もさらに充実。感染症を診る医師にとって最良のパートナーとなる一冊です。

◆目次

　口絵　グラム染色アトラス

　　　　グラム染色の手順・鏡検の方法

　[1]　感染症診療にたずさわる前に──医療関連感染予防の基本

　[2]　感染症診療のための基本的アプローチ

　[3]　抗菌薬の選択と投与法についての考え方

　[4]　抗菌薬をいつ変更するか

　[5]　抗菌薬をいつ終了するか

　[6]　グラム染色・鏡検の方法

　[7]　抗酸菌染色・鏡検の方法

　[8]　グラム染色と培養の結果が一致しないとき

　[9]　検体の保存法・血液培養の採取法

　[10]　各種感染症

　　1．中枢神経系感染症

　　2．呼吸器感染症

　　3．循環器感染症

　　4．尿路感染症

　　5．消化器感染症

　　6．皮膚・軟部組織感染症

　　7．骨・関節の感染症

　　8．性感染症

　　9．発熱性好中球減少症

　　10．手術部位感染症

　　11．結核／非結核性抗酸菌症

　　12．真菌感染症

　　13．HIV感染症

　　14．COVID-19

　　15．渡航感染症

　　16．野外活動に関連する感染症

　[11]　主な原因菌と第1選択薬

　[12]　抗菌薬

　[13]　抗真菌薬

　[14]　抗ウイルス薬

　[15]　腎機能障害時における薬剤投与量の調節

　[16]　妊娠および授乳中の抗菌薬投与

　[17]　抗菌薬適正使用プログラム

　付録　抗微生物薬　略語→一般名　早見表

◆書誌情報

書名：感染症レジデントマニュアル　第3版

編集：藤本 卓司（耳原総合病院 救急総合診療科）

　　　伊東 直哉（名古屋市立大学 感染症学分野 主任教授）

　　　寺田 教彦（筑波メディカルセンター病院 臨床検査医学科/感染症内科）

発行月：2025年12月

判型：B6変型

頁数：600

定価：5,500円 （本体5,000円＋税10%）

ISBN：978-4-260-05780-6

発行元：医学書院

詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115443

【株式会社医学書院について】

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。

