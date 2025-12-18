こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
目もと・ほおのビューティーハイライトゾーン*1を、W美白有効成分*2でケア。『ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA』
〜2026年2月1日（日）より順次販売〜
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、有効成
分トラネキサム酸とナイアシンアミドをダブルで配合*2した、シミ予防、シワ改善ができる部分用クリーム『ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA』を、全国のドラッグストア、百貨店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」等で、2026年2月1日（日）から順次販売いたします。
※店舗により発売日が異なります。
2024年の美白スキンケア市場は、夏の長期化や酷暑による美白意識の高まり、シミ予防に対する関心拡大等を背景に、前年比5.1％*3と好調に推移しています。また、スポットケアの市場規模は、エイジングサインの予防を目的とした若年層の取り込み等が要因となり、金額ベースで拡大傾向*4にあります。
これらの背景から、ちふれの「TAシリーズ」で人気の高い、美白有効成分トラネキサム酸と、近年注目度が高まる、シワ改善・美白有効成分ナイアシンアミドを組み合わせ、高機能でありながらシンプル処方のシミ予防、シワ改善ができる部分用クリーム『ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA』を発売いたします。
『ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA』は、メラニンの生成を抑え、ほおのシミやソバカスを防いで透明感
を与えるほか、疲れた印象が出やすい目もとまわりにアプローチします。また、角層までうるおいを与え、肌あれを防ぎ、肌をすこやかに保ちます。べたつかずみずみずしい使用感ながらも、ピタッと密着するクリームのため、気になる部分に留まりじっくり浸透*5します。
肌に少しの変化を感じた際に、シミ予防、シワ改善を始められるプラスワンアイテムです。
＊1…アイクリームでケアする目もとまわりと、美容液やクリームでケアするほおの高い部分を指す、顔の印象を左右する部位の総称。
＊2…美白有効成分：トラネキサム酸、シワ改善・美白有効成分：ナイアシンアミド
＊3…出典：2025年美白スキンケアの市場分析調査（TPCマーケティングリサーチ）
＊4…出典：化粧品マーケティング要覧2025 No.2（富士経済）
＊5…角層まで
※美白とは、メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐこと
■商品概要
商品名：ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA（販売名：ちふれ クリーム Ba）
分類：医薬部外品
内容量：20g
価格（税込）：2,090円
商品特長：「シミ予防」「シワ改善」「ソバカス予防」「肌あれ」「ふっくらうるおい」をまとめてケアできる部分用クリーム
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 福角・長野
