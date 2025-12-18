こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【森トラスト】初の企業CM 12月18日公開 新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」を発信
北川景子さん演じる貴婦人とパートナーのトラとの掛け合いに注目
森トラスト株式会社は、1951年の創業以来初となる企業CMを制作いたしました。12月18日（木）からWEBにて公開、12月19日（金）からテレビにて放映します。本CMは、当社が掲げる新たなブランドメッセージ「可能性デベロッパー」に込めた、「不動産デベロッパーの枠を超え、あらゆる可能性をデベロップメント（開発）していく」という想いを表現しております。
本CMでは、森トラストに魅了される北川景子さん扮する貴婦人と、パートナーであり森トラストに嫉妬するトラとの軽妙な掛け合いを通じて、当社事業の多様性と新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」を表現しています。貴婦人役は、近年役柄の幅がさらに広がり、俳優として新たな道を切り拓く無限の可能性と信頼感あるイメージを併せ持つ北川景子さん。森トラストの社名にちなんで登場するトラは、世界に30頭ほどしかいない「金色の毛並み」を有する希少なゴールデンタビータイガーをモデルとしたキャラクターです。
舞台は、森トラストグループが所有・運営する1894年創業の日本有数のクラシックホテル「万平ホテル」。創業130年を迎えた2024年に当社が大規模改修・改築工事を行い、伝統的な趣を残しながら、現代的な快適性を融合してリニューアルオープンしました。万平ホテルは当社が「ホテルの可能性をデベロップメント」した施設のひとつです。
本CMは、森トラストが長年培ってきたホテル開発の歴史と未来への挑戦を象徴するものです。当社は、歴史的建造物の再生や国際ブランドホテルの誘致など、新たな価値を創造することで、社会から信頼される企業を目指してきました。「不動産デベロッパーの枠を超え、あらゆる可能性をデベロップメントする」という想いのもと、今後も変化する社会のニーズに応えながら、企業・まち・地域の価値を高め、未来を切り拓く挑戦を続けてまいります。
CM概要 （敬称略）
キャスト：貴婦人役 北川景子、森トラスト公式キャラクター 森 虎雄（もり・とらお）
虎雄の声：速水奨
タイトル：「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇
秒数：15秒、30秒
公開日：2025年12月18日
テレビ放映開始日：2025年12月19日
CM特設サイト
12月18日より「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇のCMと連動した特設サイトを公開いたします。CM本編の映像や撮影現場の裏側を記録したメイキング映像をご覧いただけます。
◆特設サイトURL： https://www.mori-trust.co.jp/corporate/advertising
北川景子さん インタビュー
本CMで貴婦人役を演じた北川景子さんに、CM舞台である万平ホテルのエピソードやCMの見どころについて語っていただきました。
Q. 気になっていた森トラストの施設はありますか？
ずっと泊まりたいと思っていたのは、本当に万平ホテルです。私の両親は毎年万平ホテルに泊まっていて、朝食がとても美味しいと聞いていました。今回、撮影で行くと話したら、母から「アップルパイとロイヤルミルクティーが信じられないほど美味しいから、絶対食べてね」と。毎年「いいな」と思いながら、私は仕事の都合で泊まることができなかったのですが、今回実現できて本当に嬉しいです。（CM撮影時に万平ホテルに宿泊いただきました。）
Q. 万平ホテルでの撮影で印象に残っていることはありますか？
紅葉がとても美しい季節に撮影させていただきました。お庭が本当に綺麗で、撮影しながら窓を開けて心地よい空気を感じることもできました。合間にはアップルパイもいただき、やりたかったことは全部叶いました。ダイニングはとても豪華で、テーブルクロスや食器も美しく、「ここで食事をしてみたいな」と思いながら、トラと一緒に歩いていました。
Q. CMの見どころはどこですか？
私とトラが並んでいるという、ちょっと異様な光景です。それがきっかけで「森トラストって何だろう？」と、皆さんに興味を持っていただけると思います。見どころは、「森トラ」という森トラストを省略したセリフと「トラ」という言葉の組み合わせで、くすっと笑える広告になっています。きっと皆さん、笑っていただけるんじゃないかなと思います。
北川景子さんプロフィール
1986 年8月22日生まれ、兵庫県出身。2003年に雑誌『SEVENTEEN』の専属モデルとなり芸能界入り。同年、ドラマ『美少女戦士セーラームーン』で俳優デビュー。映画『探偵はBARにいる3』（17年）で、第41回 日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。現在出演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が放送中。また、主演する映画『ナイトフラワー』が公開中。
速水奨さんプロフィール
舞台出身ならではの深く響く声と、卓越した表現力で長年にわたり第一線で活躍している実力派声優。
主な出演作：「BLEACH 」藍染惣右介役、「チ。-地球の運動について-」フベルト役、 「超時空要塞マクロス」マクシミリアン・ジーナス役、「ヒプノシスマイク」神宮寺寂雷役、「名探偵コナン」諸伏高明役、他多数。
森 虎雄について
世界に30頭ほどしかいない「金色の毛並み」を有する希少なゴールデンタビータイガー（別名：ストロベリータイガー）をモデルとしたトラのキャラクター。
虎雄はトラではなかった。ただ、愛する彼女が最近よく口にする存在"森トラ"に嫉妬し、いつしか本物の虎になってしまったのだ。
「俺こそが森トラであり、名も体も虎なのだ」と思い詰め…。
森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2025年12月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
万平ホテルについて https://mampei.co.jp/
避暑地軽井沢とともに一世紀を超える歴史を歩み続けるクラシックホテルで、昨年、1894 年（明治 27 年）の創業から 130 年を迎え、大規模改修・改築工事を実施いたしました。
1936 年（昭和 11 年）に建てられ、2018年(平成30年)に国の登録有形文化財に登録された「アルプス館」は、軽井沢の景観に調和したハーフ・ティンバー風の外観意匠や、和洋折衷の室内意匠などから、戦前・戦後を通じ、現在に至るまで数多くの著名人や政界人などに愛されてきました。本改修・改築事業では、「130年の時をつなぐ万平ホスピタリティ〜文化・歴史・自然を紡ぐ〜」をコンセプトに、日本ホテル史上における貴重な歴史的建造物としての伝統を守り、長く未来にわたりクラシックホテルとしての格式ある滞在をお届けすることを目指してまいります。
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢925
アクセス：軽井沢駅より徒歩約30分、タクシー約５分（２km）
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部担当：佐畑
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
