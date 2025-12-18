こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
特例子会社認定のお知らせ
株式会社マルハンの子会社「株式会社Turquoise」
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）は、子会社である『株式会社Turquoise（代表取締役：武⽥幸久）』が、2025年11月28日付で「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく特例子会社の認定を受け、同年12月16日（火）にハローワーク飯田橋合同庁舎（東京都文京区）において、認定式が執り行われたことをお知らせいたします。
■認定取得の背景と取り組み
当社では、「人生にヨロコビを」を経営理念として掲げております。マルハン、そして当社で働く従業員たちは、経済的価値だけでなく社会的価値を生み出す企業であるという実感を得ながら、生き生きと働ける職場を目指します。そして、障害のある社員が活躍できる職場づくりにも取り組んでいます。
特例子会社である株式会社Turquoiseでは、以下の施策を実施し、安定した雇用と活躍の場を提供しています。
・個々の特性に応じた職務設計とサポート体制
・バリアフリーを考慮した職場環境の整備
・スキル向上を支援する教育プログラム
・グループ各社との連携による業務拡大とステップアップの支援
・多様性の受容と共生社会の実現
・「福祉」と「ビジネス」を融合した価値創造型のビジネスモデル事業の展開
今回の認定は、こうした取り組みが評価されたものです。
■今後の展望
当社は今後も障害者雇用の拡大および職場環境のさらなる改善を進めてまいります。
事業を通じた共通価値の創造（CSV: Creating Shared Value）を目指し、マルハンの強みを活かして、持続可能な企業運営と社会的価値の創出に努めてまいります。
