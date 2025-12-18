公共安全・セキュリティ市場は強力なデジタルトランスフォーメーションにより2033年までに1兆4,725億6,000万米ドルに達すると予測
世界の公共安全・セキュリティ市場は、市民の安全確保、インフラ保護、緊急事態への備えに対する政府および企業の注力が世界的に強化される中で、加速的な成長局面に入りつつある。2025年時点の市場規模は5,698億6,000万米ドルと評価されており、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）12.60％で成長し、2033年には1兆4,725億6,000万米ドルに達すると予測されている。この持続的な成長は、都市化の進展、犯罪率の上昇、進化するセキュリティ脅威、そして状況認識力と対応効率を高める高度なデジタル技術の急速な導入を反映している。
サンプルレポートの請求 - https://www.snsinsider.com/sample-request/3781
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337299&id=bodyimage1】
市場成長の概要
公共安全・セキュリティ市場の成長は、世界的な人口動態および社会経済的変化と密接に関連している。急速な都市化により主要都市の人口密度が高まり、治安維持、緊急対応、都市行政当局には安全と秩序を維持するための大きな負担がかかっている。同時に、犯罪率の上昇、テロへの懸念、サイバー脅威、重要インフラの脆弱性拡大が、より積極的かつ統合的なセキュリティシステムの必要性を高めている。
各国政府は、国家開発戦略の一環として公共安全への投資をますます重視している。スマートシティ構想、統合型指令・統制センター、デジタル・ガバナンス・プラットフォームの拡大により、監視システム、リアルタイム通信ネットワーク、データ主導型の意思決定ツールへの需要が高まっている。企業もまた、資産保護、従業員の安全確保、規制遵守のためにセキュリティソリューションへの投資を拡大している。これらの要因が相まって、公共安全・セキュリティ分野全体で安定した需要を生み出している。
技術主導による市場拡大
技術革新は、公共安全・セキュリティ市場を形成する決定的な要因であり続けている。人工知能（AI）、IoTデバイス、クラウドコンピューティング、高度な分析技術は、脅威の検知、分析、管理の方法を大きく変革している。AI対応の映像監視システムは不審行動の識別精度を向上させ、IoTセンサーは公共空間、交通拠点、重要インフラにおける継続的なモニタリングを可能にしている。
クラウドベースのプラットフォームは、データの集中管理、円滑な情報共有、スケーラブルなセキュリティ運用を実現する。これらの技術により、当局は迅速な対応、機関横断的な連携、予測的インサイトを活用した長期的な計画立案が可能となる。官民双方でデジタルトランスフォーメーションが加速する中、知能化・接続化されたセキュリティシステムの役割は拡大を続け、市場の力強い成長見通しを支えている。
サービス別市場セグメンテーション分析
サービス別では、プロフェッショナルサービスが2025年に市場収益の約61％を占め、公共安全・セキュリティ市場を主導した。これは、現代のセキュリティ環境が高度に複雑化しており、専門的なコンサルティング、システム設計、統合、導入能力が求められていることを反映している。プロフェッショナルサービスは、政府や企業が特定のリスクプロファイルに合わせてソリューションを最適化し、監視、通信、緊急管理システムを効果的に導入することを支援する。
マネージドサービスは、2026年から2033年にかけてCAGR13.69％で最も高い成長率を記録すると予測されている。この成長は、コスト効率と運用の柔軟性を求め、セキュリティ運用を外部委託する傾向が強まっていることに起因する。マネージドサービスプロバイダーは、24時間体制の監視、脅威検知、システム保守を提供し、利用者が中核業務に集中しながら高度なセキュリティ専門性と拡張性の高いソリューションの恩恵を受けられるようにしている。
サンプルレポートの請求 - https://www.snsinsider.com/sample-request/3781
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337299&id=bodyimage1】
市場成長の概要
公共安全・セキュリティ市場の成長は、世界的な人口動態および社会経済的変化と密接に関連している。急速な都市化により主要都市の人口密度が高まり、治安維持、緊急対応、都市行政当局には安全と秩序を維持するための大きな負担がかかっている。同時に、犯罪率の上昇、テロへの懸念、サイバー脅威、重要インフラの脆弱性拡大が、より積極的かつ統合的なセキュリティシステムの必要性を高めている。
各国政府は、国家開発戦略の一環として公共安全への投資をますます重視している。スマートシティ構想、統合型指令・統制センター、デジタル・ガバナンス・プラットフォームの拡大により、監視システム、リアルタイム通信ネットワーク、データ主導型の意思決定ツールへの需要が高まっている。企業もまた、資産保護、従業員の安全確保、規制遵守のためにセキュリティソリューションへの投資を拡大している。これらの要因が相まって、公共安全・セキュリティ分野全体で安定した需要を生み出している。
技術主導による市場拡大
技術革新は、公共安全・セキュリティ市場を形成する決定的な要因であり続けている。人工知能（AI）、IoTデバイス、クラウドコンピューティング、高度な分析技術は、脅威の検知、分析、管理の方法を大きく変革している。AI対応の映像監視システムは不審行動の識別精度を向上させ、IoTセンサーは公共空間、交通拠点、重要インフラにおける継続的なモニタリングを可能にしている。
クラウドベースのプラットフォームは、データの集中管理、円滑な情報共有、スケーラブルなセキュリティ運用を実現する。これらの技術により、当局は迅速な対応、機関横断的な連携、予測的インサイトを活用した長期的な計画立案が可能となる。官民双方でデジタルトランスフォーメーションが加速する中、知能化・接続化されたセキュリティシステムの役割は拡大を続け、市場の力強い成長見通しを支えている。
サービス別市場セグメンテーション分析
サービス別では、プロフェッショナルサービスが2025年に市場収益の約61％を占め、公共安全・セキュリティ市場を主導した。これは、現代のセキュリティ環境が高度に複雑化しており、専門的なコンサルティング、システム設計、統合、導入能力が求められていることを反映している。プロフェッショナルサービスは、政府や企業が特定のリスクプロファイルに合わせてソリューションを最適化し、監視、通信、緊急管理システムを効果的に導入することを支援する。
マネージドサービスは、2026年から2033年にかけてCAGR13.69％で最も高い成長率を記録すると予測されている。この成長は、コスト効率と運用の柔軟性を求め、セキュリティ運用を外部委託する傾向が強まっていることに起因する。マネージドサービスプロバイダーは、24時間体制の監視、脅威検知、システム保守を提供し、利用者が中核業務に集中しながら高度なセキュリティ専門性と拡張性の高いソリューションの恩恵を受けられるようにしている。