【成長するお店の STORES 導入ストーリー：パーソナルジム編】スタンダードプランが「選ばれる理由」とは？

STORES 株式会社







◆ 新プラン提供への想い

STORES は、2018年に STORES ネットショップ（旧 Stores.jp） と STORES 決済（旧 Coiney） の 2つのサービスを運営する会社を経営統合し、現在の STORES となりました。それ以来、STORES 予約 や STORES レジ など自社開発や経営統合を通じて、店舗運営に必要なサービスを9つ（ネットショップ・キャッシュレス決済・POSレジ・予約システム・アプリ開発・データ分析・モバイルオーダーなど）まで増やしてきました（※2025年3月時点）。これまでは、あくまで個別の製品としてそれぞれのサービスを販売し、機会があれば併用していただくという形で提供していました。





新プランの背景( https://prtimes.jp/story/detail/ZxWQlqSK5Vb )

に加えて、「お店を開業するなら、STORES のプランを入れておけば大丈夫」という製品を提供すべく、それまでバラバラだったサービスとデータをひとつに統合し、店舗運営に必要なサービスをパッケージ化したプラン（フリープラン・スタンダードプラン）を2025年3月に提供しました。





これは単なる料金プランの変更ではなく、事業者の業務負担を根本的に解決し、事業成長を最大化する製品へと進化させることを目指したものでした。提供にあたっては、従来の仕様や管理画面の刷新など、大きな変化を伴い、利用事業者の方から数多くのフィードバックや改善に関する要望をいただきました。





いただいたフィードバックをもとに改善を重ねつつ、利用事業者への詳細なヒアリングも実施しました。今回は、その中から 新プランを実際に活用し、事業成長しているパーソナルジムを運営されている事業者の導入ストーリーを紹介します。





【ストーリー① 】personal gym BEST FIT 白石様 / 愛媛県 新居浜市

ジム運営の負担を大幅に軽減 -「月20時間の予約業務を削減。決済手数料が1.98%と安くなったので。」「一生美しくたくましく、自分らしく、憧れられるボディメイクとライフスタイルを提案する」をコンセプトに、お客様と本音で向き合うパーソナルジム「personal gym BEST FIT( https://e-bestfit.com/ ) 」。2021年の開業から約4年が経ち、複数店舗展開も検討中と事業成長中の personal gym BEST FIT では、STORES 予約・決済を利用中。オーナーの白石様にお話を聞きました。







personal gym BEST FIT 予約ページ( https://coubic.com/bestfit#pageContent )





――開業の経緯を教えてください

大手フィットネスクラブやフリーのトレーナーとして経験を積んだ後、「地元に何か貢献できないか」という想いがあり、地元新居浜でジムを開業しました。実は僕は、ばあちゃん子で、子供の頃よく面倒を見てもらったんです。その大好きだった祖母がだんだん弱っていく姿を見たときに、「一生楽しんで、自分の足で最後まで自分らしく生きていける、そういう方を増やしたい」と思ったんです。その想いが原点となり、「一生美しくたくましく、自分らしく、憧れられるボディメイクとライフスタイルを提案するパーソナルジム」というコンセプトを掲げています。





――開業されてから課題は何かありましたか？

開業時に、レジと予約管理が一体になった高額な端末を導入したんです。ですが、それが思うように機能せず、ダブルブッキングが起きたり、結局は紙の台帳と二重で管理しなければならなかったりと、逆に管理の手間が増えてしまいました。開業してから1年くらいは使っていたんですが、どうしたら良いのか悩んでる中、TVCMで STORES を知り導入をしました。





――導入後どう改善されましたか？

まず「本当に仕事が激減した」のが一番ですね。精神的な負担もかなり減ったと思います。以前は電話やセッション後の対面で予約を受け付けていたので、お客様お一人あたり10分ほどかかっていました。1日に5人～7人いらっしゃると、それだけで毎日1時間くらい予約管理に時間を使っていたわけですよね。月で考えると20時間以上積み上がっていた業務が、お客様自身で予約を取ってくださることで削減できました。また、STORES 予約 経由の月謝払いが全体の9割ほどになり、現金のやり取りが減ったことで、お釣りを準備する手間もなくなりました。





――「スタンダードプラン」のお申し込みの決め手はなんですか？

ちょうどお店のキャッシュレス決済を導入しようと検討していたタイミングでした。当時、他社さんも含めて決済手数料が3.24%だった中で、STORES さんの新しいプランだと1.98%と安くなると知って。「どうせ STORES の予約システムを使っているんだから、決済も STORES さんが良いな」と思い、申し込みました。





――スタジオの次の目標を教えてください

おかげさまで、personal gym BEST FIT としての土台がしっかりしてきたと感じています。このコンセプトのもと、まずは四国でもう1店舗、それから僕が以前働いていた福山・倉敷にもう1店舗、と展開していきたいと思っています。3年後くらいの実現に向けて、今はスタッフ育成などの準備を進めているところです。





【ストーリー② 】maru PILATES ひかる 様 / 山梨県 甲斐市

開業半年のピラティススタジオの運営を支える -「知人が使っている安心感。予約以外にも、対面決済も使えるので」2025年4月、都内でのインストラクター経験を経て、地元・山梨県にピラティススタジオ「maru PILATES」を開業された、ひかる様にお話を聞きました。新規開業から約半年で、老若男女問わず幅広い層の方々が通い、安定した売上成長を続ける「maru PILATES( https://coubic.com/maru_pilates_ )」では、STORES 予約・決済を利用中です。







maru PILATES 予約ページ( https://coubic.com/maru_pilates_ )





――開業の経緯を教えてください

プライベートの転機で地元・山梨にUターンをしました。都内では業務委託のインストラクターとして複数のスタジオで働いていました。山梨は都内に比べてスタジオが圧倒的に少なく、いつかは自分のスタジオを、と漠然と考えていましたが、「どうせやるなら今が一番。早いうちに挑戦した方がいい」と考え、開業を決めました。





――開業にあたり不安だった点はありますか？

不安だったのは価格設定と集客です。 価格については、都内と同じ設定で地元の方に受け入れてもらえるか不安でしたし、集客もどれだけのお客さまが来てくださるか全く未知数でした。オープン前からインスタグラム広告を出し、さらにオープン3週間前から予約の事前受付を開始しました。結果として、オープン日前に30名もの事前予約をいただくことができ、精神的にも大きな安心材料になりました。





――運営面で予約管理はどうされたんでしょうか？

開業したばかりだったので少しでもコストを抑えたかったんですが、自分で受付るとなるとどっかで漏れだったりミスだったりが出てくるなと思い予約システムを導入しました。スタジオの規模感とお客様の人数的にも STORES がちょうどいいプランなのかなと。また、同じ規模感でスタジオを運営している知人が使ってるのでという安心感もありました。





――開業から「スタンダードプラン」をご利用いただいてますが決め手はなんでしょうか？

予約以外にも、お店での決済システムも使えたので。今後物販とかもできたらいいなと思っていて、そうなったときにカードとかは使えた方が皆さんお支払いしやすいかなと。





――スタジオの次の目標を教えてください

来年の春に、今資格取得中の妹がスタッフとして加わる予定です。現在はパーソナルレッスンが中心ですが、今後はグループレッスンをもっと充実させて、プログラム数やレッスン数を増やし、お客様がより通いやすいスタジオにしていきたいです。パーソナルで学んだことをグループレッスンで継続して、お客様に運動習慣を保っていただける環境を作って行きたいです。





【ストーリー③】PILATES STUDIO SCHULUNG 小西様 / 広島県 竹原市

運動の習慣化と経営安定に寄与 -「サブスク機能が助かっている。手数料が減るのもすごくありがたい」柔道整復師・鍼灸師として接骨院で働く中で、根本治療の必要性を感じピラティスに着目し、2022年に竹原市でピラティススタジオを開業された小西様にお話を聞きました。スタジオだけでなく運動教室、訪問診療なども手がける「PILATES STUDIO SCHULUNG( https://pilatesstudio-schulung.com/ )」では、STORES 予約・レジ・決済を利用中です。











ピラティススタジオシュ－ロング 予約ページ( https://coubic.com/schulung#pageContent )





――開業の経緯を教えてください

柔道整復師として接骨院で10年以上働いていたんですが、手技だけの施術では、結局また同じ症状で戻ってこられるお客が多くて、根本治療をしないと皆さん本当の意味で良くはならないなっていうのを思っていたんです。ちょっと行き詰まるところを感じていた時にピラティスに出会い、これなら継続的な運動を通じて根本的な体の改善ができるな、と思いスタジオの開業準備を始めました。





――スタジオの経営において、STORES はどのような貢献ができましたか？

回数券などのチケット制では、使い終わったらお客様が離れてしまう可能性がありますが、サブスクなら毎月自動で更新され、お客様にとっても「ちゃんと通おう」という良い意味での強制力が働くんです。結果として、運動が習慣になってお客様の身体も変化していくし、スタジオ側は安定した収益が見込める。お客様の満足度も上がるし、経営も安定できるので、STORES 予約 のサブスク機能は助かっています。





――決済手数料が下がる「スタンダードプラン」にお申し込みいただきましたが、決め手はなんでしたか？

やっぱり少しでも手数料が安くなるなら嬉しい。スタジオの売上が伸びていくに連れて、手数料も増えてくるのでそこは削りたいなというので、手数料が減るのはすごいありがたい。手数料の部分で今よりも安くなるならということで申し込みました。





――スタジオの次の目標を教えてください。

おかげさまで開業してから売上も安定し、倍以上になっています。1人で見られる人数に達しているので、今は新規の受付は止めているんですが、それでも待ってくださるお客様もいるので今後はスタッフの育成にも力を入れていきたいです。将来的には養成事業も本格化させ、一人でも多くの方に身体の根本治療としてのピラティスを届けていきたいと思っています。