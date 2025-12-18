ラスベガスとソウル（韓国）、2025年12月18日 /PRNewswire/ -- AIを活用した予知保全分野のリーディングカンパニーであるFutureMainは、2026年1月に米国ラスベガスで開催されるCES 2026において、独自開発の垂直型AI診断ソリューション「ExRBM」およびハンドヘルド型診断デバイス「ExRBM Portable+」を発表すると発表しました。本発表は、同社にとって米国市場への本格進出およびグローバル展開の第一歩となります。



FutureMain、CES 2026にて垂直型AIソリューション「ExRBM」を発表 産業保全の新たなグローバルスタンダードを提示



FutureMainは、Hall G（ブース番号：62833-08） にて垂直型AIを活用した設備診断技術を展示します。本ソリューションは、設備信頼性の低下、保全コストの増加、突発的なダウンタイムといった産業全体の課題解決を目的としており、世界中の製造業および産業オペレーターからの高い関心が期待されています。

ExRBMは、製造業やエネルギー産業などの設備集約型分野向けに設計された垂直型AIソリューションです。37年にわたるエンジニアリングデータと高度なAIアルゴリズムを活用し、設備の状態をリアルタイムで分析。85種類以上の故障モードを98％の精度で自動検知し、故障原因の特定と最適な保全タイミングの予測を可能にします。これにより、経験依存型の保全から高精度な信頼性管理への移行を実現します。

CESで初披露となるExRBM Portable+は、現場対応型のハンドヘルドデバイスで、環境条件を問わず即時の設備診断を可能にします。Explainable AI（XAI）機能を搭載し、エンジニアに対して根拠に基づいた分かりやすい診断結果をその場で提供することで、現場での意思決定を大幅に迅速化します。

また、FutureMainはグローバル展開強化の一環として、1月7日午前10時より**K-water Pavilion（ブース番号：62833）**にてIRピッチセッションを開催します。本セッションでは、同社のグローバル事業戦略および垂直型AI技術の競争優位性について紹介します。

FutureMainのCEO、**イ・ソンフィ（Sunhwi Lee）**は次のように述べています。

「当社の垂直型AI診断技術は、設備信頼性における新たな世界基準を確立します。リアルタイムかつデータドリブンな分析により、産業界の安定的かつ持続可能な運用を支援します。CES 2026は、米国およびグローバル市場への飛躍の起点となります。」

FutureMainはすでに中東および日本においてPoCプロジェクトを成功裏に完了しており、CES終了後は北米、欧州、中国市場への進出を加速させ、グローバル企業とのパートナーシップをさらに強化していく計画です。

