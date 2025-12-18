エンドレスハウザー ジャパン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：泉 俊彰)は、バイオ医薬品産業向けにシングルユースのコリオリ流量計「Proline Promass U 500」を発売します。クラス最高の測定精度に加え、業界基準であるcGMPに完全準拠した本製品は、多品種のバイオ医薬品製造を行うためのシングルユース生産プロセスへの移行をサポートし、高精度な測定値と信頼性を提供します。





ランディングページ： https://www.jp.endress.com/ja/endress-hauser-group/press-center/news-and-press-releases/U500-launch





cGMPに準拠したシングルユース質量流量計Proline Promass U 500





■Proline Promass U 500概要

Proline Promass U 500は、他分野で実績のあるコリオリ技術の導入により、質量流量の測定精度0.5％というシングルユースでは前例のない高精度な多変数測定(質量流量、密度、温度)を実現した製品です。さらにエンドユーザーと共同開発することで、トレーサビリティ、校正、cGMP準拠などの重要な要件を満たしました。独自のHeartbeat Technologyにより、ディスポーザブル(使い捨て)パーツの入れ替え時に工場校正の有効性が自動で検証されるため、現場での校正作業は不要となり、ISO 9001に準拠したトレーサブルな検証レポートも自動生成されます。高精度・トレーサビリティ・cGMP準拠を満たしたProline Promass U 500は、バイオ医薬品産業のデジタル変革をサポートする先進的な製品です。









■Proline Promass U 500の利用シーン

バイオ医薬品製造の上流から下流までのシングルユースアプリケーションで、使用可能です。バイオリアクターなどの上流工程、モノクローナル抗体、mRNA医薬品、細胞・遺伝子治療などの下流工程、および先進的かつコスト効率の高いシステムを求めるラボユーザーにも最適です。

製品はディスポーザブル部品と、電源やセンサなどを内蔵したベースユニットで構成されており、ベースユニットは医薬品製造スキッド向けの組込バージョンと、ラボ向けの卓上バージョンの2種類があります。ディスポーザブル部品は、片手でベースユニットに挿入・ロックができ、クリーンルーム用の保護具を着用した状態でも簡単に操作ができます。









■Proline Promass U 500の主な特長

・高精度の多変数測定機能(質量流量、密度、温度)

・フレキシブルな使用途 - 流量は0.12～75L/minに対応し、ディスポーザブル部品は4種類の呼び口径を用意。あらゆる規模のシングルユース生産に対応

・現場校正が不要 - 搭載されたHeartbeat Technologyによる自動検証機能

・デジタル通信による装置への統合 - 最新のシングルペアイーサネットベースの通信プロトコルに対応

・ライフサイエンス業界規制に準拠(ASME BPE、BPOG、FDA、cGMP)

・OEMなどの医薬品製造スキッド向けの組込バージョンとラボ計測用の卓上バージョンの2種類を用意









■会社概要

社名 ： エンドレスハウザー ジャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 泉 俊彰

所在地 ： 東京都

設立年 ： 1955年

事業内容： プロセスオートメーション分野における各種計装制御機器

およびソリューションの提供

URL ： https://www.jp.endress.com









■製品に関するお問い合わせ

メール： info.jp@endress.com