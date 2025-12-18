Xinhua Silk Road：中国東部・江西省で毎年開催されるワインをテーマにした民俗文化祭

北京、2025年12月18日 /PRNewswire/ -- 中国江西省東部の蒙山郷で12月4日、ワインをテーマにした民俗文化祭が開幕し、来場者に地元の文化、ワイン、料理を体感できる機会を提供しました。



イベントでは、輪投げゲーム、麻糍（餅米の菓子）作り、書道体験、酒杯割れ、投壺ゲーム（遠くの壺に矢を投げて命中数を競うゲーム）、ワイン・コンテストなど、数多くの体験型アクティビティが参加者向けに用意されました。

今回で6回目を迎えるこのイベントには、多くの観光客が訪れ、文化活動を楽しんだり、地元の名産ワインや料理を味わったりしました。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/348815.html

（日本語リリース：クライアント提供）

