オージー・ビーフ、オージー・ラムの生産者団体である「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」(本社 オーストラリア・シドニー 以下「MLA」)は、クラシル株式会社が運営する国内No.1のレシート買取りアプリ「レシチャレ」＊を用い、2025年12月18日(木)～2026年2月18日(水)の期間、オーストラリア産牛肉(オージー・ビーフ)を税抜き500円以上購入された方を対象に、100円相当のポイントを付与するキャンペーンを実施します。





オージー・ビーフ×レシチャレ









■期間限定！広大な自然で育てられたオージー・ビーフがお得に買える「レシチャレ」が開始

ご家族や大切な方と過ごす冬の食卓に、健康に気を配りながらおいしい牛肉を楽しみたい方へ。ヘルシーでおいしいオーストラリア産牛肉(オージー・ビーフ)が、2ヶ月間の期間限定でお得にご購入いただける「レシチャレキャンペーン」を実施いたします。

オージー・ビーフは、オーストラリアの広大な国土のもと、のびのびと育てられた牛肉です。大自然の栄養豊かな牧草で育った赤身の多いヘルシーな「グラスフェッドビーフ」や、穀物肥育によるジューシーでテンダーな肉質を持つ「グレインフェッドビーフ」など、日本の食卓に合わせた多様なおいしさで高い人気を誇っています。

レシート買取りアプリ「レシチャレ」で実施する本キャンペーンでは、期間中に対象商品を店頭で購入し、レシートと商品を一緒に撮影しアプリにアップロードいただくと、100円相当のポイントを獲得できます。

「移動する」「チラシを見る」「レシートをアップする」だけでポイントが貯まるお得なアプリ「レシチャレ」を活用して、この機会にオーストラリア産牛肉(オージー・ビーフ)をお得に味わいましょう。









■対象商品と付与ポイントについて

対象商品





・対象商品：産地がオーストラリアであることを明記している牛肉(税抜き500円以上)

(オージー・ビーフ、豪州産牛肉、オーストラリア産牛肉、タスマニアビーフ)

・付与ポイント：100円相当





※対象ロゴマークがなくとも、オーストラリア産であれば対象商品となります。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。









■オージー・ビーフとは

オーストラリア産牛肉のこと。オーストラリアの大自然の中でのびのび育てられ、安全性と品質管理を徹底しているシステムで世界100カ国以上に牛肉を輸出しています。ジューシーで赤身肉のオージー・ビーフには、良質なタンパク質、鉄、亜鉛、ビタミンB群などの栄養素がギュッと詰まっていて、部位ごとにレシピのアレンジで幅広く楽しめる食材です。





オージー・ビーフとは









■キャンペーン詳細

・実施期間

2025年12月18日(木)～2026年2月18日(水)





・応募方法

撮影方法





「レシチャレ」アプリ内から、それぞれの商品画像をタップし、

対象商品を購入したレシートと商品を一緒に撮影してアップロードしてください。





・賞品

レシチャレコイン(100円相当分)





※レシート写真アップロードから最長1週間以内にコインを謹呈いたします。

※「レシチャレ」アプリ内のキャンペーンページからの応募のみ有効です。

※対象商品(税抜き500円以上)ごと応募・審査通過でポイントを進呈いたします。

※お一人様1回までのご応募が可能です。

※ご購入日が上記期間外のものは対象外です。

※期間中であっても規定数に達し次第終了いたします。

※期間を予告なく延長する可能性がございます。









■国内No.1レシート買取りアプリ「レシチャレ」について

レシチャレは、日常生活のついでにポイントがたまるお得なアプリです。移動距離や特売情報(チラシ)の閲覧数、お買い物後のレシートの送信数に応じてアプリ内のコインを獲得し、ためたコインはさまざまな特典(他社ポイント・デジタルギフト・電子マネーなど)と交換できます。





「レシチャレ」サービスサイト

https://www.rewards.kurashiru.com/





＊レシチャレ(旧：クラシルリワード)は『レシート買取りアプリ』においてDL数No.1

※集計期間：2024年10月～2025年9月

※iOS & Android合算値

※Sensor Tower調べ

※App StoreおよびGoogle Playにおいて「レシート」または「レシート 買取り」検索で表示されるアプリのうち、「レシートのアップロード」「SNS投稿」でポイントを取得できる機能を有する、またはその旨が説明欄に記載されているアプリサービスを「レシート買取りアプリ」と定義しています。