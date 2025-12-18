【100円相当を還元！】オージー・ビーフをお得に味わおう！レシート買取りアプリ「レシチャレ」にてキャンペーンを実施
オージー・ビーフ、オージー・ラムの生産者団体である「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」(本社 オーストラリア・シドニー 以下「MLA」)は、クラシル株式会社が運営する国内No.1のレシート買取りアプリ「レシチャレ」＊を用い、2025年12月18日(木)～2026年2月18日(水)の期間、オーストラリア産牛肉(オージー・ビーフ)を税抜き500円以上購入された方を対象に、100円相当のポイントを付与するキャンペーンを実施します。
オージー・ビーフ×レシチャレ
■期間限定！広大な自然で育てられたオージー・ビーフがお得に買える「レシチャレ」が開始
ご家族や大切な方と過ごす冬の食卓に、健康に気を配りながらおいしい牛肉を楽しみたい方へ。ヘルシーでおいしいオーストラリア産牛肉(オージー・ビーフ)が、2ヶ月間の期間限定でお得にご購入いただける「レシチャレキャンペーン」を実施いたします。
オージー・ビーフは、オーストラリアの広大な国土のもと、のびのびと育てられた牛肉です。大自然の栄養豊かな牧草で育った赤身の多いヘルシーな「グラスフェッドビーフ」や、穀物肥育によるジューシーでテンダーな肉質を持つ「グレインフェッドビーフ」など、日本の食卓に合わせた多様なおいしさで高い人気を誇っています。
レシート買取りアプリ「レシチャレ」で実施する本キャンペーンでは、期間中に対象商品を店頭で購入し、レシートと商品を一緒に撮影しアプリにアップロードいただくと、100円相当のポイントを獲得できます。
「移動する」「チラシを見る」「レシートをアップする」だけでポイントが貯まるお得なアプリ「レシチャレ」を活用して、この機会にオーストラリア産牛肉(オージー・ビーフ)をお得に味わいましょう。
■対象商品と付与ポイントについて
対象商品
・対象商品：産地がオーストラリアであることを明記している牛肉(税抜き500円以上)
(オージー・ビーフ、豪州産牛肉、オーストラリア産牛肉、タスマニアビーフ)
・付与ポイント：100円相当
※対象ロゴマークがなくとも、オーストラリア産であれば対象商品となります。
※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。
■オージー・ビーフとは
オーストラリア産牛肉のこと。オーストラリアの大自然の中でのびのび育てられ、安全性と品質管理を徹底しているシステムで世界100カ国以上に牛肉を輸出しています。ジューシーで赤身肉のオージー・ビーフには、良質なタンパク質、鉄、亜鉛、ビタミンB群などの栄養素がギュッと詰まっていて、部位ごとにレシピのアレンジで幅広く楽しめる食材です。
オージー・ビーフとは
■キャンペーン詳細
・実施期間
2025年12月18日(木)～2026年2月18日(水)
・応募方法
撮影方法
「レシチャレ」アプリ内から、それぞれの商品画像をタップし、
対象商品を購入したレシートと商品を一緒に撮影してアップロードしてください。
・賞品
レシチャレコイン(100円相当分)
※レシート写真アップロードから最長1週間以内にコインを謹呈いたします。
※「レシチャレ」アプリ内のキャンペーンページからの応募のみ有効です。
※対象商品(税抜き500円以上)ごと応募・審査通過でポイントを進呈いたします。
※お一人様1回までのご応募が可能です。
※ご購入日が上記期間外のものは対象外です。
※期間中であっても規定数に達し次第終了いたします。
※期間を予告なく延長する可能性がございます。
■国内No.1レシート買取りアプリ「レシチャレ」について
レシチャレは、日常生活のついでにポイントがたまるお得なアプリです。移動距離や特売情報(チラシ)の閲覧数、お買い物後のレシートの送信数に応じてアプリ内のコインを獲得し、ためたコインはさまざまな特典(他社ポイント・デジタルギフト・電子マネーなど)と交換できます。
「レシチャレ」サービスサイト
https://www.rewards.kurashiru.com/
＊レシチャレ(旧：クラシルリワード)は『レシート買取りアプリ』においてDL数No.1
※集計期間：2024年10月～2025年9月
※iOS & Android合算値
※Sensor Tower調べ
※App StoreおよびGoogle Playにおいて「レシート」または「レシート 買取り」検索で表示されるアプリのうち、「レシートのアップロード」「SNS投稿」でポイントを取得できる機能を有する、またはその旨が説明欄に記載されているアプリサービスを「レシート買取りアプリ」と定義しています。