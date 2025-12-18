株式会社ＹＵＥ（所在地：東京都中央区日本橋3-13-6日本橋桜ビル2F、代表：藤田夏奈）は、事業発展の次なるステップとして、企業向け出張ヘッドケア事業の展開を開始いたします。鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師および美容師の国家資格を持つスタッフが、健康経営を推進する企業に向け、専門的なヘッドケアとヘアセットを融合した総合サービスを提供してまいります。

隣接ビル工事をきっかけに事業計画を前倒し 現在CF挑戦中

日本橋での開業から約半年。隣接ビルの長期解体工事決定を受け、9割以上のお客様が施術中に眠りに落ちるほどの静寂を大切にしてきた当サロンは、事業計画の見直しを迫られました。「移転しないでほしい」「なくならないでほしい」というお客様の声にも応え、店舗営業を継続。あわせて、構想段階だった企業向け出張施術サービスを前倒しで開始することを決断。現在、この新サービス立ち上げに向けたクラウドファンディングにも挑戦しており、働く人の心身を整えることで、健康経営の価値を社会に広げていく挑戦を開始します。

国家資格者による専門的なヘッドケアで企業価値と生産性を向上

本サービスは、働く人のパフォーマンス向上と企業の生産性向上を同時に実現する健康経営支援モデルです。このモデルを通じて、以下のような社会的価値の創出を目指します。プレゼンティーズム（出勤しているが生産性が低下している状態）の改善 従業員満足度の向上と離職率低下 企業ブランドイメージの向上 個人向けには、自宅でプロフェッショナルなケアを受けられる「自宅で整う」新しいライフスタイルも提案します。「働く人の見えない損失を減らし、心と身体の両面から健康をサポートすることで、持続可能な社会づくりに貢献したい」と藤田代表は語ります。

健康経営支援モデルの確立へ

当社の出張ヘッドケアサービスには、以下の特長があります。国家資格者による専門施術：鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師が、解剖学・生理学などの専門知識を活かした施術を提供。ご要望に応じて鍼施術も可能で、民間資格や無資格者にはない専門性と安全性が特徴です。対話を重視したオーダーメイドアプローチ：「最近眠れない」「目が疲れる」といった日常の小さな変化や不調を汲み取り、一人ひとりに最適な施術プランを提供。「ただ気持ちいい」だけでなく、根本的な不調改善を目指し業務効率向上にも貢献します。企業価値を高めるヘアセットサービス：国内では珍しい、医療系国家資格者と美容師資格者によるワンストップサービスを実現。施術で内側から整えた後、外見も整えることで、従業員が即座にハイパフォーマンスな仕事モードに切り替わるのを支援します。見た目が整うことで自分に自信を持ち、自己肯定感も高める効果が期待できます。健康経営の可視化支援：定期的に従業員および企業全体の状態を分析・可視化し、継続的なPDCAサイクルで健康経営を支援します。「健康経営優良法人」認定取得にも寄与します。高効率施策：企業向け4時間パッケージは、最大16名まで対応可能。従業員1人あたり約3,000円と導入しやすく、業界平均比約30％安価な水準で、内側と外側を同時に整える施術を提供。福利厚生の費用対効果を最大化したい企業に適したプランです。健康経営の重要性が高まる一方、不調のケアと同時に、働く人の活力を高める取り組みが求められています。当社の出張サービスは、企業内の会議室やブースで手軽に受けられる、健康経営施策の新たな選択肢です。

会社概要

会社名：株式会社ＹＵＥ（ＹＵＥ ヘッド鍼灸 日本橋） 所在地：東京都中央区日本橋3-13-6日本橋桜ビル2F 代表者：藤田 夏奈 事業内容：鍼灸専門サロン運営、企業向け出張ヘッドケアサービス URL：https://www.yue-hma.com/お問い合わせ：info@yue-hma.comサービス開始：2025年現在予約受付中資金調達：現在クラウドファンディングを実施中。新サービス立ち上げとビジネス拡大に向けた支援を募集しています。CF URL：https://camp-fire.jp/projects/901936/view?list=search_result_projects_popular

https://camp-fire.jp/projects/901936/view?list=search_result_projects_popular