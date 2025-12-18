【コロナ禍を契機に、歯科治療の受け方が大きく変化した】・在宅勤務の普及で生活動線が変わった・海外赴任・単身赴任・地方移住の増加・帰省・一時帰国のタイミングが限られている・「できるだけ通院回数を少なくしたい」という価値観の定着といった生活環境の変化が短期集中治療ニーズを押し上げている。【SNSや動画メディアにより「治療期間の短縮」への関心が高まり】SNSや口コミサイトでは、歯科治療のビフォーアフターや治療期間のレビューが日常的にシェアされている。これにより、「本来どの程度の期間が必要なのか？」を患者側が比較しやすくなり、“必要以上の長期通院を避けたい”という価値観が強まった。このように、ライフスタイルの変化、情報収集のデジタル化、SNSの可視化が重なり、歯科治療のデジタル化の進歩と相まって、短期治療を提供する歯科医院は全国的に増加している。

全国的な傾向と同様に、10年以上にわたって短期集中歯科治療を提供してきた当院でも、患者層に変化が見られている。海外在住や地方在住の方々からの問い合わせに加え、これまで40～50代が中心だった短期集中治療が、今年に入り20代の利用が顕著に増加した。今年に入り、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視するZ世代の来院が500％増加しています。きっかけとしては、「短期間で再発のないように治療してほしい」「タイパ（タイムパフォーマンス）を重視したい」など、治療を先送りにしない若い層の意識変化が背景にあると考えられる。

かつて"なるべく行きたくない場所"とされてきた歯科医院は、いま「早く治したほうがメリットが高い」という考えへと変わりつつある。特に若い世代の健康意識の高まりにより、早期治療と予防管理の重要性は今後さらに高まる見込みだ。当院では、若い世代が歯を健康に保ち、生涯にわたり高いパフォーマンスを維持できるよう、今後も短期集中治療を含むサポート体制の強化を進めていく。