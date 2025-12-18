鳥取県北栄町から食を通して魅力を発信する「道の駅ほうじょう」(所在：鳥取県東伯郡、運営：株式会社ホシトリンク、以下：当施設)では、2025年12月27日(土)から2025年1月4日(日)まで「道の駅ほうじょう 年末年始大感謝祭！」を開催します。

ねばりっこ食堂からは、今が旬の蟹を使用したメニュー、とりどりベーカリーからは、大山みるくあんパン、クリームあんパン、砂とりどりSweetsからは、ぜんざいに、いちごを使用したメニューが登場します！





さらに、新春大抽選会では、特賞は57,000円相当のホットプレートがゲットできるチャンス！また、もち撒きやお米のすくいどり、年末年始に欠かせない年越しそば、蟹、おせち、お酒の販売に加え、野菜の特売も開催いたします！

年末年始も毎日営業いたします！道の駅ほうじょうで年末年始を満喫しませんか？

公式サイト： https://michinoeki-hojo.com





道の駅ほうじょう 年末年始大感謝祭！









■年末年始のグルメ第一弾！ねばりっこ食堂の蟹尽くしメニューが登場！

年末年始限定！ねばりっこ食堂では、蟹を使用したメニューが登場。ほかにも、まぐろも使用した紅白丼をお楽しみいただけます。





・親ガニまぐろ丼

蟹の姿を丸ごと使用し、内子も外子もカニ尽くし！カニが大好きな人にはたまらない一品です！

価格 ：2,178円(税込)

アレルギー：かに・卵・小麦・いくら・ごま・大豆

親ガニまぐろ丼





・カニトロうにいくら丼

本まぐろトロにうに、いくら、カニの盛り合わせ！高級食材を一度に味わえる海鮮丼は、まさに贅沢の極み！

価格 ：2,398円(税込)

アレルギー：かに・小麦・いくら・大豆

カニトロうにいくら丼





・松葉ガニ、親ガニ定食～松葉ガニ・親ガニ・刺身・カニ汁・かにめし～

松葉蟹に親ガニ、カニ汁、かにめしで！

カニをまるまる使用したカニ尽くしの定食！

価格 ：13,228円(税込)

アレルギー：かに・小麦・乳成分・やまいも・いくら・大豆

松葉ガニ、親ガニ定食～松葉ガニ・親ガニ・刺身・カニ汁・かにめし～





・カニまぐろ紅白丼

カニとまぐろで紅白に彩り、年末にふさわしい華やかな一品

価格 ：1,628円(税込)

アレルギー：かに

カニまぐろ紅白丼





・紅白まぐろ3種丼

本まぐろのトロにまぐろのタタキ、キハダまぐろを盛り付けた、まぐろ尽くしの紅白丼！

価格：1,958円(税込)

紅白まぐろ3種丼









■年末年始グルメ第二弾！あんぱんとぜんざい、いちごを使用したデザートも登場！

年末年始限定！とりどりベーカリーからは、大山みるくパンがリニューアル！あんこと一緒に楽しめる新商品が登場！また、砂とりどりSweetsからは、ぜんざいやいちごを使用した限定メニューをお楽しみいただけます！





・大山みるくあんぱん

大山バターや白バラ牛乳を使用した記事にあんこがずっしり入ったあんぱん！

価格 ：280円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆





・大山みるくクリームあんぱん

あんことクリームでボリュームアップ！ほどよい甘さが一押しです！

価格 ：300円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆





・炙り白玉ぜんざい

炙った白玉が5個入った暖かいぜんざい！

価格 ：500円(税込)

アレルギー：大豆

炙り白玉ぜんざい





・いちごカスタードプリン

地元の生産者さんのいちごを使用したカスタードプリン！

価格 ：450円(税込)

アレルギー：乳成分・卵

いちごカスタードプリン





・砂パフェ いちご

いちごを祝う新春、いちごと折り重なる層を楽しめます！

価格 ：450円(税込)

アレルギー：乳成分・卵

砂パフェ いちご









■12/27～1/3期間中、毎日特売！さらに、蟹や年越しそば、もち撒きに、福袋も！

〇農産物特売！

期間中、農産物の特売を開催！毎日がお買い得な年末年始！





〇蟹・年越しそば・お酒！

期間中限定で、蟹やおせち食材、年越しそばやお酒もご用意しております！





・紅ずわいがに 5Lサイズ、北海道産：3,939円(税込)

※限定100パック限り

・ねばりっこそば 2人前 ：972円(税込)

・初しぼり千代むすび 720ml ：2,200円(税込)

・豊穣(木箱入り) ：9,900円(税込み)





などなど！





〇新春大抽選会！

1月1日(木)～1月4日(日)の期間中、当日のお買い上げレシート3,000円(税込)で抽選会にご参加いただけます！

特賞は、BALMUDAのThe PlateProフルセットの57,000円相当！

他にも、カニ鍋セットや鳥取県産和牛特上リブロース、調味料セットなど豪華賞品がゲットできる大チャンス！





〇もち撒き！

1月1日(木)～1月3日(土)の期間中、各日10:00から、いけがみさんが丹精込めて作った、鳥取県産のもち米を使用した白餅を、新年のお祝いに盛大に撒きます！





〇オリジナル福袋

1月1日(木)～1月3日(土)の期間中、各日9:00から福袋を販売！お値段2倍ほどの豪華賞品をお楽しみいただきます！

・ニューイヤー福袋 2,026円(税込)

・ほうじょう新春福袋 5,000円(税込)





〇お米のすくいどり！

1月1日(木)～1月3日(土)の期間中、各日12:00から、新年のお祝いに、演技の良い新米をお得にご提供！鳥取県産コシヒカリをすくいどりでたっぷりとお持ち帰りください！

1回500円(税込)

※おひとりさま1回かぎり





■道の駅ほうじょうについて

鳥取・北栄町の魅力をぎゅっと詰め込んだ体験型「食のテーマパーク」

当施設のコンセプトは、「～北栄町の豊かな自然と美味しさであなたに笑顔と元気をつなげたい～」。施設の北エリアには、北条砂丘と日本海の絶景を一望できるオートキャンプ場を整備。そして新たにオープンする南エリアには、契約農家さんから届く地元産の野菜や果物をはじめ、畜産物・水産物・各種加工品・お土産品に加え、手作り惣菜やお弁当などを取り揃えた物販コーナーを設置。カニや砂丘長いも「ねばりっこ」など地元特産品を使用した当駅オリジナルの土産品も多数展開します。また、店内およびテラス席を合わせて約100席を備えるレストランでは、カニや砂丘長いも「ねばりっこ」をメインに使用した、ここでしか味わえないユニークなグルメの数々をお楽しみいただけます。





道の駅ほうじょうについて





【施設概要】

名称 ： 道の駅ほうじょう

所在地 ： (南エリア)鳥取県東伯郡北栄町国坂1525番地92

(北エリア)鳥取県東伯郡北栄町田井488番地1

面積 ： 約106,000m2(南エリア約18,000m2、北エリア・

オートキャンプ場含む約88,000m2)

延べ床 ： 駅舎1,658.70m2、付属棟275.91m2、バーベキュー棟92.74m2

建物構造 ： 木造一部鉄骨造平屋建て(駅舎)、鉄骨造平屋建て(付属棟)、

木造平屋建て(バーベキュー棟)

駐車台数 ： 普通車254台(うちハートフル7台、EV2台)／大型車36台 計290台

施設設備 ： トイレ、情報提供施設、休憩施設、授乳室、

地域振興施設(物販・飲食・キッズコーナー・

オートキャンプ場)、防災倉庫、非常用発電設備 ほか

営業時間 ： 9:00～17:00(物販コーナー)、

10:00～17:00(レストラン、LO16:00)

公式サイト： https://michinoeki-hojo.com









【運営会社概要】

会社名 ： 株式会社ホシトリンク

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 鳥取県東伯郡北栄町松神6-2

事業内容 ： 道の駅「ほうじょう」の管理運営、観光土産品の開発・

製造・販売、工芸品・民芸品の加工販売、飲食店の経営、

地域商社事業 等

公式サイト： https://hoshitolink.com