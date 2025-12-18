サイズおよびフィット予測向け人工知能市場、年平均成長率22.7％で拡大し2029年に29.5億ドル規模へ デジタルファッションの進化が市場拡大を加速
サイズおよびフィット予測を目的とした人工知能市場は、近年大きな成長を遂げている。市場規模は2024年の10.5億ドルから、2025年には13.0億ドルへ拡大すると見込まれており、年平均成長率は23.1％に達する。これまでの成長は、電子商取引の急拡大とオンライン衣料品購入の定着、デジタル小売における正確なサイズ提供への関心の高まり、個別化されたファッションへの消費者需要増加、モバイル技術の普及などによって支えられてきた。
2029年に向けた市場の成長見通し
サイズおよびフィット予測向け人工知能市場は、今後も急速な成長が続くと予測されている。2029年には市場規模が29.5億ドルに達し、年平均成長率は22.7％になる見込みである。この成長は、消費者直販型ブランドの拡大、持続可能性や循環型ファッションへの関心の高まり、拡張現実を活用した試着技術の普及、データ主導型ファッション分析への需要増加によって後押しされる。予測期間中には、人工知能を活用した身体計測技術の高度化、仮想試着を組み合わせたハイブリッドプラットフォームの進化、三次元可視化およびシミュレーション技術の革新、クラウド型ファッション分析の進展、オンライン購買向け個別化デジタルアバターの登場などが注目されている。
無料サンプルのダウンロード
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=30092&type=smp
市場成長を支える中核要因
オンラインショッピングプラットフォームの利用拡大が、サイズおよびフィット予測向け人工知能市場の成長を促進すると見込まれている。これらのプラットフォームは、企業がデジタル市場で商品販売や顧客関係管理を行うための基盤であり、利便性の高さから消費者の利用が増加している。サイズおよびフィット予測向け人工知能は、正確なサイズ提案を行うことで購買時の不安を軽減し、返品率の低下と顧客満足度向上に寄与している。例えば、米国の国勢調査機関が2025年8月に公表したデータによると、2025年第2四半期のオンライン売上高は前年同期比で5.3％増加し、小売売上全体の16.3％を占めたとされている。このようなオンライン購買依存の高まりが、市場拡大を後押ししている。
市場をけん引する主要企業
サイズおよびフィット予測向け人工知能市場における主な企業は以下の通りである。
・シグニファイ
・スタートトゥデイ
・トゥルーフィット
・マッドストリートデン
・プライムエーアイ
・フィットスリーディー
・フィットアナリティクス イノベーション
・メテイル
・シェイプラボ
・スリーディールック
今後の市場を形作る主要動向
サイズおよびフィット予測向け人工知能分野では、サイズ推薦システムなどの高度な人工知能ソリューション開発が進められている。これらの技術は、商品のフィット精度向上、顧客満足度の向上、返品率の抑制を目的としている。人工知能を活用したサイズ推薦システムは、顧客データを分析し、最適なサイズを提示することで、正確なフィッティングを実現する。例えば、ドイツのソフトウェア企業は2023年8月、ファッション向け電子商取引に特化した人工知能搭載サイズ推薦システムを発表した。このシステムは個人の身体寸法に基づいて適切な衣類サイズを提案し、リアルな体型モデル選択機能と、スマートフォン動画を用いた身体計測機能を提供している。オンライン店舗はこの技術を容易に導入でき、サイズ起因の返品削減に貢献している。
セグメント別市場構成の詳細
本レポートにおけるサイズおよびフィット予測向け人工知能市場は、以下の区分で分析されている。
1. 構成要素別：ソフトウェア、サービス
2. 展開形態別：クラウド、オンプレミス
3. 企業規模別：中小企業、大企業
4. 用途別：衣料品、履物、眼鏡、アクセサリー、その他
5. エンドユーザー別：電子商取引、実店舗、ファッションブランド、その他
サブセグメント
・ソフトウェア：機械学習アルゴリズム、画像認識モデル、データ分析基盤、仮想試着ソリューション、フィット推薦エンジン
・サービス：導入・統合、コンサルティング、保守サポート、研修・カスタマイズ、データ管理
レポート全文はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/size-and-fit-prediction-artificial-intelligence-ai-global-market-report
配信元企業：The Business research company
2029年に向けた市場の成長見通し
サイズおよびフィット予測向け人工知能市場は、今後も急速な成長が続くと予測されている。2029年には市場規模が29.5億ドルに達し、年平均成長率は22.7％になる見込みである。この成長は、消費者直販型ブランドの拡大、持続可能性や循環型ファッションへの関心の高まり、拡張現実を活用した試着技術の普及、データ主導型ファッション分析への需要増加によって後押しされる。予測期間中には、人工知能を活用した身体計測技術の高度化、仮想試着を組み合わせたハイブリッドプラットフォームの進化、三次元可視化およびシミュレーション技術の革新、クラウド型ファッション分析の進展、オンライン購買向け個別化デジタルアバターの登場などが注目されている。
無料サンプルのダウンロード
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=30092&type=smp
市場成長を支える中核要因
オンラインショッピングプラットフォームの利用拡大が、サイズおよびフィット予測向け人工知能市場の成長を促進すると見込まれている。これらのプラットフォームは、企業がデジタル市場で商品販売や顧客関係管理を行うための基盤であり、利便性の高さから消費者の利用が増加している。サイズおよびフィット予測向け人工知能は、正確なサイズ提案を行うことで購買時の不安を軽減し、返品率の低下と顧客満足度向上に寄与している。例えば、米国の国勢調査機関が2025年8月に公表したデータによると、2025年第2四半期のオンライン売上高は前年同期比で5.3％増加し、小売売上全体の16.3％を占めたとされている。このようなオンライン購買依存の高まりが、市場拡大を後押ししている。
市場をけん引する主要企業
サイズおよびフィット予測向け人工知能市場における主な企業は以下の通りである。
・シグニファイ
・スタートトゥデイ
・トゥルーフィット
・マッドストリートデン
・プライムエーアイ
・フィットスリーディー
・フィットアナリティクス イノベーション
・メテイル
・シェイプラボ
・スリーディールック
今後の市場を形作る主要動向
サイズおよびフィット予測向け人工知能分野では、サイズ推薦システムなどの高度な人工知能ソリューション開発が進められている。これらの技術は、商品のフィット精度向上、顧客満足度の向上、返品率の抑制を目的としている。人工知能を活用したサイズ推薦システムは、顧客データを分析し、最適なサイズを提示することで、正確なフィッティングを実現する。例えば、ドイツのソフトウェア企業は2023年8月、ファッション向け電子商取引に特化した人工知能搭載サイズ推薦システムを発表した。このシステムは個人の身体寸法に基づいて適切な衣類サイズを提案し、リアルな体型モデル選択機能と、スマートフォン動画を用いた身体計測機能を提供している。オンライン店舗はこの技術を容易に導入でき、サイズ起因の返品削減に貢献している。
セグメント別市場構成の詳細
本レポートにおけるサイズおよびフィット予測向け人工知能市場は、以下の区分で分析されている。
1. 構成要素別：ソフトウェア、サービス
2. 展開形態別：クラウド、オンプレミス
3. 企業規模別：中小企業、大企業
4. 用途別：衣料品、履物、眼鏡、アクセサリー、その他
5. エンドユーザー別：電子商取引、実店舗、ファッションブランド、その他
サブセグメント
・ソフトウェア：機械学習アルゴリズム、画像認識モデル、データ分析基盤、仮想試着ソリューション、フィット推薦エンジン
・サービス：導入・統合、コンサルティング、保守サポート、研修・カスタマイズ、データ管理
レポート全文はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/size-and-fit-prediction-artificial-intelligence-ai-global-market-report
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ