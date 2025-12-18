完走率90%超えの大会でエール 創業50周年の明日香野が外秩父のトレイルレースに参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野は、トレイルランニングレース「第12回トレニックワールド in 外秩父50km&45km」（11/30・埼玉県）に参加。レースに挑む選手の皆さまに和菓子でエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
外秩父の山間部を舞台に、ロング50kmとミドル45kmの2カテゴリーが行われました。選手は寄居町役場をスタートして、大平山、大霜山、カバ岳、大高取山などをたどり、ゴールのホテル ニューサンピア埼玉おごせを目指します。
大会当日の朝は冷え込み、スタート時の気温は3.2度を記録しましたが、絶好の晴天に恵まれ、走りやすいコンディションになりました。ランナーは急傾斜に大粒の汗を流しながら、足を止めることなく進み続けました。明日香野は秩父高原牧場ASにて、「増量よもぎあんこ餅」「芋きぶん」をお渡ししました。
選手の奮闘が実り、50kmの完走率は90.1%、45kmの完走率は92.6%と非常に高い数字を記録しました。多くのランナーが8～10時間というレースタイムの中で、ペース配分や体調管理ができていたことが好結果からうかがえます。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための活動を続けています。トレイルランナーの皆さまに向けた今回の取り組みも、その一環です。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。今後もスポーツ、地域、アウトドアなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を届けてまいります。
【大会概要】
大会名 ：第12回トレニックワールド in 外秩父50km &45km
主催 ：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
日程 ：2025年11月30日（日）
会場 ：スタート・寄居町役場（埼玉県大里郡寄居町寄居1180-1）
ゴール・ホテル ニューサンピア埼玉おごせ（埼玉県入間郡越生町古池700）
公式サイト：https://trainic-world.org/sotochichibu/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
