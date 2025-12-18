【北野エーススタッフ自ら田植え・酒造り・販売】米から作る酒物語プロジェクト 吉田酒造 永平寺白龍「米から作る酒物語 特別純米新酒無濾過生原酒」発売
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、 代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、福井県永平寺町に酒蔵を構える吉田酒造とのコラボレーション企画「米から作る酒物語プロジェクト」を実施。2025年5月～12月にかけ、北野エースのスタッフ自らが田植え・酒造りを行う本プロジェクトによって完成した永平寺白龍「米から作る酒物語 特別純米新酒無濾過生原酒」が北野エース限定店舗にて12月10日（水）から順次発売となりました。
（1）プロジェクト特設ページ
https://www.ace-group.co.jp/sakeproject/
■5月下旬 酒米の苗を手植え
2025年5月、全国から集まった12名の北野エーススタッフが福井県永平寺町へ。プロジェクト用に大きなロゴマークの入った看板を設置いただいている吉田酒造さまの田んぼにて、酒米の苗を手植えしました。ここから、約7カ月の酒物語プロジェクトがスタート。参加メンバーのほとんどが初めての田植え体験ということもあり、蔵人の皆様からレクチャーを受けながら作業に取り組みました。指先に収まるサイズの苗が、数か月後には日本酒として店舗に並ぶことを考え、想いがこもります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337272&id=bodyimage1】
田植え後、収穫までの稲管理は吉田酒造蔵人の皆様にバトンタッチ。これまでの稲成長過程は「米作り観察記録」として、現地から届いた成長過程をプロジェクト特設ページ（1）にてご紹介してきました。田植えから41日目時点で、既に稲は44cmの高さに成長。今年度は水不足の心配もある中、みるみると成長し、田植えから132日後の10月初旬に無事収穫を迎えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337272&id=bodyimage2】
■10月下旬 酒造りの工程を体験
2025年10月下旬、再び福井県永平寺町を訪れた北野エースのプロジェクトメンバーは、収穫した酒米を使用した酒造りを体験。伝統的な製法が採用されている昔ながらの酒蔵で、「目が届く」「手が届く」「心が届く」をモットーに掲げられている吉田酒造さまとの想いがこもった日本酒が完成しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337272&id=bodyimage3】
■試飲販売会
限定酒発売に合わせ、下記店舗では吉田酒造による試飲販売会も実施予定です。皆様のご来店をお待ちしております。
12月18日（木）13時～20時 foods stage KITANO fore エキュート大宮店
12月19日（金）11時～20時 foods stage KITANO fore エキュート大宮店
12月20日（土）11時～20時 北野エース ココリア多摩センター店
※時間や内容は予告なく変更となる場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337272&id=bodyimage4】
商品名：永平寺白龍 米から作る酒物語 特別純米新酒無濾過生原酒
発売日：2025年12月10日（水）～順次展開
税込価格：1540円
規格：720ml
販売店舗：
青森エルム店、エスパル仙台店、仙台セルバ店、エスパル福島店、MIDORI長野店、ラゾーナ川崎店、グランデュオ蒲田西館店、エキュート大宮店、グランデュオ立川店、松屋浅草店、調布パルコ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、CIAL桜木町店、マルイファミリー志木店、ココリア多摩センター店、港南台バーズ店、テラスモール松戸店、ミッテン府中店、ビーンズ亀有店、スズラン高崎店、エミテラス所沢店、海老名マルイ店、あざみ野ガーデンズ店、玉川髙島屋S.C.店、MOMOテラス店、西明石店、垂水店、キーノ和歌山店、各務原インター店、則武新町店、ラシック店、さんすて福山店、ラクア緑井店、福岡パルコ店、アミュプラザくまもと店、マルヤガーデンズ店
※店舗によりお取り扱い状況が異なる場合がございます。最新の在庫状況はお近くの店舗までお問い合わせください。
※限定商品のため、無くなり次第終了となる場合がございます。
※掲載画像はイメージです。内容は予告なく変更とさせていただく場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337272&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社エース
