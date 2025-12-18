TVアニメ 『グノーシア』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII GNOSIA」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』とのTVアニメ 『グノーシア※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337256&id=bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「セツ」と「ラキオ」の2モデル。作品タイトルを充電ケースに、作品＆各キャラクターモチーフを左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「セツ」と「ラキオ」の新規録り下ろしボイスを搭載し、「通常モード」と「グノーシアモード」の2モードチェンジ仕様となります。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、各モデル計26ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて12月19日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、12月19日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 「グノーシア」 INTRODUCTION
物語の舞台は漂流する宇宙船。
“人間に化けて人間を襲う未知の敵”─── 「グノーシア」が船内に紛れこんだことを受けて、
乗員たちは疑心暗鬼の中、毎日１人ずつ疑わしい者を投票で選び、コールドスリープさせることを決める。
グノーシアを全てコールドスリープさせることができれば人間の勝利。
逆にグノーシアを当てられなければ、乗員たちは襲われてしまう。
正しい選択が求められる中、なんと主人公・ユーリは、どのような選択をしても、最初の１日目にループする事態に。
はたして乗員たちは正しい選択をすることができるのか？
タイムリープに隠された秘密とは？
そして明らかになる、乗員たちの隠された素顔とは──？
わずかな時間を繰りかえす、一瞬にして永遠のような物語が、いま、幕を開ける。
──それでは、良い旅を。
■公式HP：https://gnosia-anime.com/
■公式X（@gnosia_off）：https://x.com/gnosia_off
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337256&id=bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/GNOSIA_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
