ノジマ キテラタウン調布店で アクリルキーホルダー染色体験イベント開催！ ～クリスマスの思い出をキラキラに彩りませんか？～
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）では現在、店舗独自の様々なクリスマスイベントを開催しております。
ノジマ キテラタウン調布店では、「アクリル工房uriruka」とのコラボレーションによるアクリル染色体験イベントを12月20日（土）・21日（日）に開催いたします。家電やスマホのお買い物のあとは、キラキラ光るアクリルキーホルダーでクリスマスの思い出を彩りませんか？皆様お誘い合わせの上、ぜひ店頭にお越しくださいませ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337233&id=bodyimage1】
【実施日】2025年12月20日（土）・21日（日）
【店舗】ノジマ キテラタウン調布店
https://www.nojima.co.jp/shop/tokyo/crossgardenchofu/
【対象】当日税込5,000円以上お買い上げ、
もしくはスマホをご契約いただいたお客様
※先着100名様限定
※ノジマモバイル会員様限定（当日新規登録可）
まだノジマに行ったことがないという方も、クリスマスプレゼントでお悩みの方も、ぜひノジマ キテラタウン調布店にお越しください。
お客様とご一緒に、ノジマスタッフが最適な商品をご案内させていただきます。
スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしております。
★ノジマ公式X：@nojima_official
★アクリル工房uriruka公式Instagram：@_uriruka_
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337233&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ノジマ
