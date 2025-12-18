TVアニメ 『僕の心のヤバイやつ』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW04 BOKUYABA」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『ANIMA AOW04』との、TVアニメ『僕の心のヤバイやつ』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337154&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したオリジナルモデル。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応。高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、左右ハウジングに「秋田けんたろう」と「秋田けんじろう」、充電ケース天面に「作品タイトル」を配置。音声ガイダンスは「市川京太郎」と「山田杏奈」の掛け合いボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等のオリジナルボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて12月19日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、12月19日（金）15:00より販売開始致します。
※1 『僕の心のヤバイやつ』 INTORODUCTION
「僕の心のヤバイやつ」は、桜井のりおが「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の最新作で、コミックス累計発行部数は650万部を突破。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディ。TVアニメは2023年4月に第1期、2024年1月に第2期が、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・BS朝日・CSテレ朝チャンネル1にて放送。第2期は「第29回アジア・テレビジョン賞」2Dアニメ部門最優秀賞を受賞するなど、国内外で大きな反響を呼んだ。2026年2月13日（金）公開の劇場版では、市川視点でTVアニメシリーズを再編集し、TVでは描かれなかった第2期のその後--“姉・香菜のライブシーン”や、“山田との特別な瞬間”が完全新作映像として描かれる。
■公式サイト：https://bokuyaba-anime.com/
■公式X（@bokuyaba_anime）：https://x.com/bokuyaba_anime
【ワイヤレスイヤホン詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337154&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337154&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/BOKUYABA_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6279422
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2025年12月19日（金）15：00～2026年２月20日（金）15：00
■製品発送：2026年4月下旬から5月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：18,000円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
