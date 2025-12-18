『大航海時代 Origin』冬の特大アップデート！ 「ライナス・ラチェット提督年代記」及び投資シーズン5「北海の連盟」を公開！
- 「ライナス・ラチェット提督年代記」実装…15世紀北欧の海を背景にした天才提督「ライナス・ラチェット」が主人公
- 投資シーズン5「北海の連盟」開幕…2026年4月5日（日）まで開催
- 26ランク船舶5種追加…クリスマスと年末年始を迎え様々な特典イベントを開催
[2025-1218] LINE Games（共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で提督年代記の追加、新規投資シーズン開幕などコンテンツのアップデートを公開しましたのでお知らせいたします。
―――― 「ライナス・ラチェット提督年代記」が実装！＆新規航海士が登場――――
「ライナス・ラチェット提督年代記」が追加となりました。この年代記の主人公は天才提督の「ライナス・ラチェット」で、15世紀北欧の海を背景に主人公が科学と知識を基に海の危機を克服するストーリーです。
また、新規航海士も新たに登場しました。コペンハーゲンの宿屋の従業員「スティーン」とカレーの宿屋の従業員「パトリス」の親密度を最大値まで高めると、この従業員2人をS級航海士として雇用できます。
――――新規海域「ライン河」を追加！――――
「ライン河」一帯が新規海域として追加となりました。港2種（ケルン、ストラスブール）と 「フランク族の村」が新設されました。既存の「ドウロワイナリー」は、「ルシタイナ人の村」に変更となりました。その他にもライン川流域にかけて陸地探検地域が追加され、「25ランク造船依頼書」を始めとした船舶建造材料を報酬として獲得できます。
――――投資シーズン5「北海の連盟」開幕！――――
来年4月5日（日）まで開催される投資シーズン5が開幕となりました。今回のシーズンの副題は「北海の連盟」で、北欧の「ハンザ同盟」をモチーフに企画され、ケルン及びライン河近郊を主要地域としています。
シーズン中2回に渡って専用の交易品である「鉱塩」と「赤い塩漬けニシン」が追加され、調味料、食料品、工芸品関連の交易品を提供します。ユーザーは新たなシーズンのプレイを楽しみ、最高等級の投資証書である「連盟の金貨手形」などを獲得できます。
新規投資シーズンの開幕に併せ26ランク船舶5種も追加となりました。追加となった船舶は「インゲルマヌルラント」、「ジャンクスクーナー」、「ヴァーサ」、「ブチェンタウロ」、「鄭成功の海南船」で、船舶建造材料及び「26ランク建造依頼書」、もしくは「25ランク改良型船舶」を通じて建造することができます。
――――様々な特典イベントを開催！――――
クリスマスと年末年始を迎え、様々なイベントを開催します。
◆クリスマス特別ログインイベント
イベント期間中ゲームログイン時に「サンタのゲーム盤イベント」をプレイできる「雪花コイン」を獲得できます。
－開催期間：2025年12月17日（水）～2026年1月13日（火）
◆サンタのゲーム盤イベント
このイベントでは、サイコロゲームを楽しむことができ、「26ランク造船依頼書」や「26ランク板、マスト、砲門」などがもらえます。
