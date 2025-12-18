『学園アイドルマスター』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスヘッドホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW03 GKMAS」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、ワイヤレスヘッドホン『AOW03』と、『学園アイドルマスター※1』とのコラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したワイヤレスヘッドホン。Bluetooth5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデック対応、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力の対応、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したオンキヨーオリジナルモデルとなります。有線コード（付属）にも対応しておりますので音楽ゲームにも最適。連続再生約37時間。付属のUSBタイプCケーブルによる充電方式です。
本コラボレーションモデルは、作品をイメージしたモチーフを左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「月村手毬（CV.小鹿なお）」新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等計20ワードのボイスを楽しめます。音質は『学園アイドルマスター』音楽プロデューサー「佐藤貴文氏」※3によるサウンドチューニング。初期搭載プリセットは「魅惑の存在感」。専用アプリ「ANIMA Studio」での選択（無料）にて「ハートが止まらない」「輝きのクライマックス」「アイドルに包まれて」計3種のプリセットを楽しむ事が可能です。パッケージは「月村 手毬」描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて12月19日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「月村手毬」描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ヘッドホンスタンド」及び「ヘッドホンポーチ」を販売致します。通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、12月19日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 「学園アイドルマスター」
2024年に誕生した『アイドルマスター』シリーズの最新作。プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。2024年5月16日にリリースされたアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど多方面に展開中！新しい舞台で描かれるアイドル達との学園生活を、ぜひ楽しんでください！』
■公式サイト：https://gakuen.idolmaster-official.jp/
■公式X（@gkmas_official）：https://x.com/gkmas_official
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
※3 佐藤貴文氏
音楽プロデューサー。株式会社2nd STAR PRODUCTION代表。
