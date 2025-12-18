オンラインセミナー『「指示の出し方と褒め方」の基本』2026年1月29日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『「指示の出し方と褒め方」の基本』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
今や、部下や後輩の育成は、昔のように「背中を見て覚えろ」では通用しません。多様化する価値観に対応せずに従来通りのやり方を繰り返していては、部下や後輩とのコミュニケーションギャップは広がるばかりです。
これを防ぐためには、適切な指示の出し方と、若手社員の自主性を引き出すための指導方法を取り入れる必要があります。
本講座では、管理職や管理職候補者を対象に、今の時代にあった指示の出し方と褒め方の基本を学んでいただきます。
【開催日】
2026/01/29（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 取締役 社会保険労務士
吉崎 英利
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
管理職・管理職候補者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2202
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
配信元企業：株式会社アタックス
