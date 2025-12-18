京セラ製スマホ「DIGNO® BX3 カメラレス」がソフトバンクオンラインショップで取り扱い開始

京セラ株式会社（以下、京セラ）は、2024年11月より販売している法人向けスマートフォン「DIGNO® BX3（ディグノビーエックススリー） カメラレス」について、本日2025年12月18日よりソフトバンク株式会社（以下、ソフトバンク）のソフトバンクオンラインショップにおいて取り扱いが開始されましたので、お知らせいたします。

本製品は、よく使う機能を割り当てられるダイレクトボタンや、濡れた手や手袋でも操作できる機能など、現場業務の効率化と操作性を高める機能を搭載するDIGNO BX3シリーズです。さらに、カメラ機能を搭載していないためカメラの持ち込みが制限される製造現場や、教育、介護の現場などでもご活用いただけます。また、このたびのソフトバンクオンラインショップの取り扱いでは、1台から購入いただけるため個人事業主の方や小規模事業者さまにもより一層ご利用いただきやすくなります。今後も京セラは、さまざまな業種、業態における業務効率の向上に貢献する製品を展開してまいります。

■製品の詳細は、「京セラ製品サイト」または「ソフトバンク製品サイト」をご覧ください。

■ご購入の際は、「ソフトバンクオンラインショップ」をご覧ください。

※「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です

※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります

◎画像、ディスプレイの表示はすべてイメージです