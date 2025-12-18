WYBOT S3、プール・ロボット業界に新たな基準をもたらす製品としてオーストラリアで発売開始

シドニー, 2025年12月18日 /PRNewswire/ -- 高度なプール清掃ソリューションの最前線に立つ企業であるWYBOTは、革新的なWYBOT S3プール清掃ロボットを今年のクリスマスにオーストラリアの顧客に向けてリリースする準備を進めており、ホリデー・シーズンにぴったりのギフトとして売り出す予定です。WYBOT S3は、洗練された3Dマッピングと統合された自動排出システムの両方を備えた世界初のプール・ロボットであり、ロボット・プール管理の新たな基準を確立するため、この導入により、現在のプール・メンテナンスの実践が強化されることが期待されます。



Self-Emptying System



リアルタイム・ポジショニング、AIビジュアル・クリーニング、スマート・クリーニング・システム

WYBOT S3は36個のセンサーを基本技術として活用し、AIビジュアル・クリーニング機能と水中3Dマッピング機能の両方を実現しています。この高度な設定により、ロボットはプールの非常に正確な3次元モデルを生成し、隅々まで行き届いた清掃を保証します。ユーザは、軌道追跡機能を通じてロボットの清掃の進捗状況と正確なルートをリアルタイムで確認でき、作業の全体像をいつでも把握できます。自動ゴミ収集システムは、作業を終えると、溜まったゴミを外部の地上設置型ゴミ箱に移すため、人間による手作業は一切必要ありません。そのため、休暇などで所有者が長期間不在の間も、ロボットはプールの清潔な状態を維持します。

自立型ソーラー充電機能を搭載したWYBOT S3は、再生可能エネルギーを効率的に活用して環境に優しい動作を実現します。さらに、高度なスケジュール機能により、オーナーは清掃スケジュールをカスタマイズでき、個人の日常のペースに合わせてプールを常に清潔な状態に維持できます。

WYBOT S3は、フィルターの清掃、充電、設定の調整など、手作業による従来の維持管理作業を不要とし、本格的なインテリジェント・プール・メンテナンスを実現します。これにより、プールの清掃が大幅に簡素化され、屋外で過ごす時間がより楽に、快適に、かつスマートなものになります。

早期行動のためのプロモーション取引

12月12日から19日まで（24:00 AEDTに終了）、WYBOT S3の限定早期購入プロモーションを実施します。このキャンペーンでは、通常価格から900ドル割引され、さらにWYBOTの専門技術者によるドア・ツー・ドアの設置サービスも無料で提供されます。この期間限定オファーは、画期的なイノベーションをいち早く利用できる貴重な機会です。

WYBOTについて

WYBOTは革新的なプール・メンテナンス・ソリューションのグローバル・リーダーであり、プール清掃を簡単かつインテリジェントな体験に変えることに注力しています。最先端のテクノロジーと優れたデザインで知られる同社は、2025 CESベスト・オブ・イノベーション・アワード（2025 CES Best of Innovation Award）を受賞しました。WYBOTはまた、2025 IFA Honoree Award、2024 French Design Award、2024 New York Design Award、2024 Paris Design Awardなど、国際的な評価も獲得しており、同社のイノベーション、持続可能性、ユーザ中心のデザインへの取り組みが認められています。

WYBOTは、プールの所有を簡素化し、ユーザ・エクスペリエンスを向上させるというビジョンのもと、ロボットによるプール清掃の新たなベンチマークを設定し続けています。ソーシャル・メディアで当社をフォローして、WYBOTの最新のイノベーションに関する最新情報を入手してください。Instagram：@wybot_australia、Twitter（X）：@WYBOT_official、Facebook：WYBOT Australia。詳細については、https://www.au.wybotpool.com/をご覧ください。

