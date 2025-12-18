¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ÉÕÆó¼ï¥¯¥é¥¹¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë¡ÖWR125R¡×¿·ÅÐ¾ì¡Á¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¤ØÍ¶¤¦ÆþÌç¥â¥Ç¥ë¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ï©ÌÌ¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖWR125R ABS¡×¤ò2026Ç¯1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡È¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ëÀÄ¤¤ÁêËÀ¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤ä¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÞÁõÏ©¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ø¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¶î¤±È´¤±³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥ÉÀÇ½¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢1¡ËÆü¾ï»È¤¤¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾è¤êÊý¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¿åÎä¡¦SOHC¡¦4¥Ð¥ë¥Ö¡¦VVA¡Ê²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¡¦FI¡¦124cm³¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢2¡Ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¡Ê250cc¥¯¥é¥¹¡ËÆ±Åù¤Î¥Õ¥í¥ó¥È21¥¤¥ó¥Á¡¦¥ê¥¢18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤Î¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁ°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÂ²ó¤ê¡¢3¡Ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢4¡Ë¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤ÆÃ¿§¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢5¡ËÃå¿®ÄÌÃÎ/Ç³Èñ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖY-Connect¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
WR125RÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/wr125r/
¡Ú´ë²è¤ÎÁÀ¤¤¡Û
¡¡º£²ó¤Î¡ÖWR125R¡×¤Ï¡¢¡È¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ëÀÄ¤¤ÁêËÀ¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤ä¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´ë²è³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈµö¼èÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤äÍÑÅÓ¤Ë¤âÇÛÎ¸¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤¤¤¶¤Ê¤¦ÅÐÎµÌç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¼«Á³¤È¤Î°ìÂÎ´¶¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖWR125R¡×¤Î¿·¤·¤¤ÆÃÄ§¡Û
1¡Ë¥ª¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¤Þ¤ÇÁ´°è¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë
VVA¡Ê²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Öµ¡¹½¡ËÅëºÜ¤Î¿åÎä¡¦SOHC¡¦4¥Ð¥ë¥Ö¡¦FI¡¦124cm³¿åÎä¥¨¥ó¥¸¥ó
¡¡¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Î¥ª¥ó¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾è¤êÊý¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¿åÎä¡¦SOHC¡¦4 ¥Ð¥ë¥Ö¡¦FI¡¦124cm³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£52.0mm¡ß58.7mm¤Î¥Ü¥¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¢11.2:1¤Î°µ½ÌÈæ¤«¤é11kW(15PS)/10,000 r/min ¤ÎºÇÂç½ÐÎÏ¤È11 Nm/6,500 r/min ¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄãÂ®¸þ¤±¤ÈÃæ¹âÂ®¸þ¤±¤Î¥«¥à¡ÊµÛµ¤Â¦¡Ë¤¬7,000¡Á7,400r/min¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëVVA¡ÊVariable valve actuation¡á²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´°è¤ÇÍ¥¤ì¤¿½ÐÎÏ¡¦¥È¥ë¥¯ÆÃÀ¤òÈ¯´ø¡£¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ÃÂ®¤«¤é¹âÂ®°è¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿2¼¡¸ºÂ®Èæ¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¿Ê¡¦Ää»ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÈ¯¿Ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢40km/L*°Ê¾å¤Î¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¡¢8.1L¤ÎÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤ò´Þ¤à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤â°Â¿´¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ç¤¹¡£
¢¨WMTC ¥â¡¼¥ÉÃÍ
2¡Ë¥ª¥ÕÁö¹Ô¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Á°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö·Â41mm¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£¸º¿êÆÃÀ¤È¥Ð¥ÍÄê¿ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÄìÉôÊ¬¤Ë¥ª¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï 215mm¤È¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÂ¤Ä¤À¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¼°¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥¹¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥ê¥¢¥¢¡¼¥à¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È´Ö¤Ë¥ê¥ó¥¯¹½Â¤¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ð¡¼Èæ¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¹â²Ù½Å»þ¤Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°ÆÃÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥¬¥¹ÉõÆþ¼°¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÈ¯À¸¤òÍÞ»ß¤·¡¢Ï¢Â³Áö¹Ô»þ¤ÎÀÇ½¤ò°ÂÄê²½¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¤Ï187mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤òµ¤Éé¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢ÄìÉÕ¤ÉÕ¶á¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áà½ÄÀ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Á°¸å¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¦Õ267mm¥Ç¥£¥¹¥¯¥í¡¼¥¿¡¼¤È2¥Ý¥Ã¥È¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡¢¥ê¥¢¤Ï¦Õ220mm¥Ç¥£¥¹¥¯¥í¡¼¥¿¡¼¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ý¥Ã¥È¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ñ¥Ã¥Éºà¼Á¤Ê¤ÉËà»¤·Ï¤È¡¢¥ì¥Ð¡¼Èæ¤Ê¤É¤ÎÆþÎÏ·Ï¤È¤ÎÁê¸ß¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤«¤é¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿À©Æ°ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤Ê¤ª¥Õ¥í¥ó¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤ÏABS¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡Ë¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¡¡Á°¸å¡¦º¸±¦¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Áõ¥«¥Ð¡¼¤Ï±úÆÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤·Á¾õ¤Ëºî¤ê¹þ¤ß¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥·¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°Ü¹Ô¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢º¸±¦Éý¤Î¹¤¤¥Õ¡¼¥È¥ì¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡Ë¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤ÆÃ¿§¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¡ÈFeel the YAMAHA offroad spirit!¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¤¤ÌÌ¤òÂçÃÀ¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¹ø¾å¡Ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤ò¾å²¼¤Ë2Ê¬³ä¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥«¥¦¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Å½Ì´¶¤ò¶¯Ä´¡£¤Ê¤ª¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Ë¤ÏLED¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¹â¤¤»ëÇ§À¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¡Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÏ¢·Èµ¡Ç½¤ÈLCD¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥á¡¼¥¿¡¼
¡¡LCD¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Â®ÅÙ·×/ ¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥É¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥È¥ê¥Ã¥×¥á¡¼¥¿¡¼¡¢Ç³ÎÁ·×¤ª¤è¤Ó½Ö´Ö/Ê¿¶ÑÇ³ÈñÉ½¼¨¡¢»þ·×¡¢¥®¥¢¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¡¢VVAºîÆ°¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖY-Connect (Yamaha Motorcycle Connect)¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¼ÖÎ¾¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃÃå¿®¡¢¥á¡¼¥ë¼õ¿®¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡È¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ëÀÄ¤¤ÁêËÀ¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤ä¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÞÁõÏ©¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ø¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¶î¤±È´¤±³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥ÉÀÇ½¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢1¡ËÆü¾ï»È¤¤¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾è¤êÊý¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¿åÎä¡¦SOHC¡¦4¥Ð¥ë¥Ö¡¦VVA¡Ê²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¡¦FI¡¦124cm³¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢2¡Ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¡Ê250cc¥¯¥é¥¹¡ËÆ±Åù¤Î¥Õ¥í¥ó¥È21¥¤¥ó¥Á¡¦¥ê¥¢18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤Î¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁ°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÂ²ó¤ê¡¢3¡Ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢4¡Ë¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤ÆÃ¿§¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢5¡ËÃå¿®ÄÌÃÎ/Ç³Èñ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖY-Connect¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡ÖWR125R ABS¡×
¥Ö¥ë¡¼
¥Ö¥ë¡¼
¡ÖWR125R ABS¡×
¥Ö¥é¥Ã¥¯
