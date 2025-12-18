KANA、OCM製ローラチェーン336種類を新たに在庫化

プレスリリース

報道関係者各位

2025年12月18日

片山チエン株式会社

片山チエン株式会社（本社：大阪府東大阪市 代表取締役：松井 保彦 URL：http://www.kana.co.jp 以下、ＫＡＮＡという）はこの度、業務提携先であります、オリエンタルチエン工業株式会社（以下、「ＯＣＭ」という）が製作する「ＯＣＭ」ブランドのローラチェーン４,０００種のうち、とくに需要が多い３３６種類を選定し在庫いたしました。通常の在庫品としての出荷はもちろん、お客様の必要な長さで切断して出荷する、「チェーン寸法切り」としても販売を開始、対応しておりますことをお知らせいたします。

多品種少量生産を強みとするＯＣＭと、３万種、３００万点以上の在庫を保有し、当日出荷を強みとするＫＡＮＡが協業することで、より多くのお客様や現場でＯＣＭローラチェーンを即納でご使用いただくことが可能となります。ＯＣＭ製品だけでなく、スプロケット等の周辺部品についてもＫＡＮＡにご注文いただくことで、ワンストップでご対応可能です。

ＫＡＮＡの業界最大級の在庫、ロジスティクスと、ＯＣＭの高い技術力を掛け合わせることで、ものづくり企業の納期短縮、調達リスク低減や購買業務負荷の低減に寄与し、ものづくり企業が調達業務に煩わされることなく、本来のものづくりに専念できる環境づくりに貢献してまいります。

今後の展望

国内ものづくり企業を取り巻く環境は、労働人口の減少、海外企業との競争激化など、業界を問わず企業再編が加速しつつあり、チェーン業界も例外ではございません。

ＫＡＮＡはＯＣＭと業務提携を締結し、今回の在庫化したローラチェーンを皮切りに、ＯＣＭブランドの高品質商品をより安定供給できる体制を構築致します。

またＫＡＮＡはＯＣＭをはじめとした、技術力の高いメーカーのエネルギー伝達商品をより多くのお客様や現場でご使用いただくために、「ＤＯＬＳ」：注１や「ランニングストック」サービス：注２などＫＡＮＡ独自のサービスで、「品質・コスト・納期」の安定供給できる体制を追求し、お客様とサプライヤー双方の「ものづくり」の課題に真摯に向き合い解決を目指します。

注1「 Direct Order Line Service」の略称で、膨大な在庫を自動倉庫化で管理し、オンラインショップやFAX、電話での注文に迅速に対応。クイックレスポンスにより、17時までのご注文は当日発送するサービス

注2小ロットの受注製作品であっても、数年分の需要をまとめ製作し当社で在庫、お客様には必要に応じて製作時のコストで１個から販売するサービス



【片山チエン株式会社について】

「ＫＡＮＡ」ブランドのエネルギー伝達商品(スプロケット・ローラチェーン等)を製造、販売。３万種類、３００万点以上の商品を常に在庫し、午後５時までのご注文は当日に出荷いたします。「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」をミッションに”新たな価値”を創造し続けます。

以上