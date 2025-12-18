＜お知らせ＞

KDDIと京都サンガ、京都と東京を4K映像でつなぐ 京都サンガサポーター向けの遠隔イベントを実施 ～東京から京都サンガF.C.への熱い想いをつなぐ～

KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下、KDDI）と株式会社京都パープルサンガ（本社：京都府京都市、代表取締役社長：飯野 晃、以下、京都サンガ）は10月26日(日)空間自在ワークプレイスサービス (注１) を活用し、ファン・サポーターに向けたイベントを実施しました。

本取り組みは、離れていても同じ場所にいるかのように選手とコミュニケーションが可能となる「 空間自在ワークプレイスサービス 」を活用し、離れた都市から京都サンガを応援するサポーターに向け、地域の枠を超え憧れの選手とコミュニケーションが可能となるファンイベントを実現しました。

これによりパートナーと共に、更に多くの方々に楽しんでいただけるコンテンツを創出していく可能性を広げております。

今回のイベントでは京都サンガ齊藤未月選手とジョアン・ペドロ選手2名がいるサンガタウン城陽（京都）と高輪TSUNAGU BASE（東京）を4K相当の高画質映像でつなぎ、関東圏を中心に約50名のファンと没入感のある直接交流を実現しました。このイベントでは、ファンの皆さまに東京～京都と離れていても選手が目の前にいるかのような体験を楽しんでいただきました。

【ウェルカムハイタッチ】 【Meet＆Greet】

参加者は、京都にいる選手たちと遠隔での「ウェルカムハイタッチ」や「Meet&Greet」「じゃんけん大会」を満喫。Meet&Greetでは、憧れの選手を約90秒間独り占めでき、質問や写真撮影、中には悩み相談まで、ファン一人ひとりが普段できないような交流や、現地でも味わえない臨場感と親近感を楽しんでいました。

終始、笑いや歓声に包まれ、参加したファン全員が充実した時間を体験いただけたかと思います。

ファンの皆さまからは、「京都外在住だとファンクラブ会員の恩恵受けにくかったので嬉しい！」「リアルのファン感謝祭よりも選手が近くに感じられて良かった！」、選手からは、「シームレスで、他のビデオ会議サービスに比べるとストレスなくイベントを楽しめた！」と新しいファン交流の形として可能性を感じていました。

【じゃんけん大会】 【集まったサポーターと選手で記念撮影】



今後も、KDDIはパートナーの皆さまと一緒に「つなぐチカラ」で誰もが思いを実現できる社会の実現に向けて、空間自在などの先端技術を駆使した多彩な共創活動を推進していきます。

（注1） 空間自在ワークプレイスサービスは、東日本旅客鉄道株式会社とKDDI株式会社が合同で提供する、離れている拠点間でも同じ空間にいるかのようにコミュニケーションが取れるオンライン会議サービスです。