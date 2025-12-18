自己組織化ネットワーク人工知能市場、年平均成長率18.8％で拡大し2029年に123.2億ドル規模へ
通信インフラの高度化を背景に、自己組織化ネットワーク分野における人工知能市場は近年急速な成長を遂げている。2024年に51.9億ドルだった市場規模は、2025年には61.8億ドルへ拡大し、年平均成長率は19.2％に達すると見込まれている。これまでの成長は、通信ネットワークへの人工知能および機械学習技術の導入拡大、高度なネットワーク管理システムへの投資増加、自己最適化・自己修復機能への需要拡大、障害の予兆検知および予測保守への注目の高まりによって支えられてきた。
2029年に向けた市場拡大の見通し
自己組織化ネットワーク人工知能市場は今後も力強い成長を続け、2029年には市場規模が123.2億ドルに達し、年平均成長率は18.8％になると予測されている。この成長は、自動化と運用効率向上への需要拡大、第5世代移動通信システムの展開加速とネットワーク高密度化、データ通信量と加入者数の増加、人工知能および機械学習の活用拡大によって促進される見込みである。予測期間中の主な動向としては、人工知能を活用したネットワーク自動化の進展、リアルタイム最適化に向けた機械学習の高度統合、自己修復・自己構成ネットワークの革新、ネットワーク分析分野への生成型人工知能の導入などが挙げられる。
市場成長を支える主な要因とは
自己組織化ネットワーク人工知能市場の成長を後押ししている最大の要因は、第5世代移動通信システムの普及拡大である。第5世代移動通信システムは、高速通信、低遅延、大容量接続を可能にし、モノのインターネットや没入型ゲームなどの先進的な技術を支える基盤として注目されている。リアルタイム性が求められるデジタルアプリケーションの増加により、高速かつ低遅延な通信環境への需要が高まり、これらの通信ネットワークの導入が進んでいる。第5世代移動通信システムの高度な機能は、即時データ処理と迅速な意思決定を可能にし、人工知能主導の自動化、最適化、予測保守を支援することで、ネットワーク効率、サービス品質、利用者体験の向上に寄与している。例えば、英国の通信規制機関が2023年12月に公表したデータによると、少なくとも1社の移動体通信事業者による屋外第5世代移動通信システムのカバレッジは、2022年の67～78％から2023年には85～93％へ拡大している。このように、第5世代移動通信システムの普
及が市場成長を強力に推進している。
市場を主導する主要企業
自己組織化ネットワーク人工知能市場における主な企業は以下の通りである。
・華為技術
・シスコシステムズ
・クアルコム
・エリクソン
・日本電気
・ノキア
・中興通訊
・ジュニパーネットワークス
・アムドックス
・シエナ
今後の市場を形作る主要トレンド
自己組織化ネットワーク人工知能市場では、ネットワーク性能の向上、利用者体験の強化、運用コスト削減を目的とした、人工知能主導の無線リソース管理技術の開発が進められている。人工知能を活用した無線リソース管理は、通信ネットワーク内の周波数資源やネットワークリソースを動的に配分・最適化・制御する技術である。2025年3月、中国の技術企業である華為技術は、世界最大級の通信展示会において人工知能中核ネットワークを発表し、知能化通信の進化における重要な節目を示した。この新しいネットワーク設計は、通信システムの中枢に人工知能を組み込み、人工知能エージェント同士の円滑な連携を実現するものであり、知能化自動化、即時意思決定、人工知能主導の無線リソース管理、複数分野にわたるネットワーク性能向上を可能にし、次世代スマートネットワークへの道を切り開いている。
