¥«¥¿ー¥ë¤Î¡ÖÊ¸²½Ç¯¡ÊYears of Culture¡Ë¡×¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡¢2026Ç¯¤È2027Ç¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¹ñ¤òÈ¯É½

¥Éー¥Ï¡Ê¥«¥¿ー¥ë¡Ë, 2025Ç¯12·î17Æü /PRNewswire/ -- ¡ÖÊ¸²½Ç¯¡ÊYears of Culture¡Ë¡×¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢Áê¸ßÂº½Å¡¢Ê¸²½¸òÎ®¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÄó·È¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¡Ê2026Ç¯¡Ë¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤È¥®¥ê¥·¥ã¡Ê2027Ç¯¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¸²½Ç¯¡ÊYears of Culture¡Ë¡×¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ëSheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani³Õ²¼¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½Ç¯¡ÊYears of Culture¡Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ FIFA World Cup 2022¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿°ä»º¤È¤·¤Æ¡¢12Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Íý²ò¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥¿ー¥ë¤ÇÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤ò½Ë¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂçÎ¦¤Ë¹¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈºÍÇ½¤ò¿·¤·¤¤´ÑµÒ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¥Á¥ê¤ò¥Û¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤È¤Î¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤È¥®¥ê¥·¥ã¤È¤Î¸òÎ®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2012Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¸²½Ç¯¡ÊYears of Culture¡Ë¡×¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÊ¸²½¡¢¶µ°é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢ÁÏÂ¤Åª¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥«¥¿ー¥ë¤È¥Ñー¥È¥Êー½ô¹ñ¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢Ê¸²½¶¨ÎÏ¤¬ÂÐÏÃ¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Íý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥¿ー¥ë¤Î¿®Ç°¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤È¤ÎÊ¸²½¤ÎÇ¯¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂÐ¾ÎÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ëFIFA World Cup 26™¤Ï¡¢¥«¥¿ー¥ë¤¬³«ºÅ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÊ¸²½¤ÎÇ¯¡×¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ÎÁÏÀß¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ¤³¦Åý°ì¤ÎÀº¿À¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¼¡²ó¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¹ñ¤È¤Î¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤¬Ê¸²½¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢2021Ç¯¥«¥¿ー¥ë¡¦ÊÆ¹ñÊ¸²½Ç¯¡ÊYear of Culture Qatar-USA 2021¡Ë¤Î¥ì¥¬¥·ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯¡¢¥«¥¿ー¥ë¤ÏÀ¤³¦¤ÎÎò»Ë¤ò·Áºî¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÊ¸²½¡¢Å¯³Ø¡¢·Ý½Ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤ÎÊ¸ÌÀ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤È¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÊ¸²½Åª°ä»º¤ò¾Î¤¨¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿ー¥ë¤ÏËèÇ¯¡ÖÊ¸²½Ç¯¡ÊYears of Culture¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸²½µ¡´Ø¡¢Âç»È´Û¡¢·Ý½Ñ²È¡¢¶µ°é¼Ô¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÅ¸¼¨²ñ¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¸«ËÜ»Ô¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢³Ø½Ñ¸òÎ®¡¢¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Àµ¼°¤ÊÇ¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ä»º¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏÀß°ÊÍè¡¢¡ÖÊ¸²½Ç¯¡ÊYears of Culture¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢¥È¥ë¥³¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¥í¥·¥¢¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢MENASAÃÏ°è¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÈÄó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¿ー¥ë¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Á¥êÎ¾¹ñ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¸²½Ç¯¡ÊYears of Culture¡Ë¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
