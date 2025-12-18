¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡ÖZOIDS¡Ê¥¾¥¤¥É¡Ë¡×¡¢40¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëT-SPARK¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¡¡ー ¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤È¥¹¥Èー¥êー¤ËÇ÷¤ë ー
T-SPARK¡Ê¥Æ¥£ー¥¹¥Ñー¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Û¥Óー¾¦ÉÊ¤ÎÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¹¡£Ìµ¸Â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Í¯¤½Ð¤ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢T-SPARK¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊËÁ¸±¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î¤´¾Ò²ð
¢£ÆâÆ£¡¡¹ë¡ÊNAITOU GO¡Ë»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô
¥Û¥Óー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»ö¶È¼¼
¥³¥ì¥¯¥¿ー»ö¶ÈÉô
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²Ý
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È
ZOIDS¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅý³ç¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢T-SPARKÁ´ÂÎ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢£ÊÒ»³¡¡¼þ¡ÊKATAYAMA SHU¡Ë»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô
¥Û¥Óー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»ö¶È¼¼
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶ÈÉô
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ý
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È
ZOIDS ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£ZOIDS¾¦ÉÊ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£¥Þ¥µ¥ä¡¦¥¤¥Á¡ÊMASAYA ICHI¡Ë
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
°ìÈÌ¤Ë¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£ZOIDS40¼þÇ¯¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËZOIDS¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡¢T-SPARK¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤â°ì¼ê¤ËÃ´¤¦¡£
ÉÔÊÑ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤ØÆ³¤¯Ä©Àï
¡ÖZOIDS¡Ê¥¾¥¤¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢Æ°Êª¤ä¶²Îµ¡¢º«Ãî¤Ê¤É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ´á¶ñ¡£Å°ÄìÅª¤ËºÙ¤«¤¯ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥¼¥ó¥Þ¥¤¤ä¥âー¥¿ー¤Ë¤è¤ëÊâ¹Ô¡¢Éð´ï¤Î²ÔÆ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢È¯Çä°ÊÍèÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢ÉÔÊÑ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤â¤È¤ËÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢ÅÁÀâ¤Î´á¶ñ¥·¥êー¥º¤Ë2023Ç¯¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡ÖZOIDS40¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËë³«¤±¤ò¹â¤é¤«¤ËÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÍÁ³¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥µ¥ä¡¦¥¤¥Á¤Ë¤è¤ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÎZOIDS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»Ñ¤òÄó¼¨¤·¤¿¥Õ¥¡¥óÃ¿Å®¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¸ø³«Ä¾¸å¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶ÃÃ²¤È¾Þ»¿¤ÎÍò¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ËÄ©¤à¡ÖZOIDS40¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¡×
¡ÖZOIDS40¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤ÎÆâÆ£»á¤¬¡¢¤³¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¤¥Á¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÆ£»á¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§
¡ÖZOIDS40¼þÇ¯µÇ°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÃ¯¤«¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖZOIDS Field of Rebellion¡×¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡ØZOIDS Field of Rebellion¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¤½¤Î¸å¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊÒ»³»á¤¬¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤â°ÍÍê¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¢ー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ»³»á¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§
°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ëºÝ¡¢¡Ø¥¸¥ª¥é¥Þ¡ÊÅ¸¼¨Êª¤È¤½¤Î¼þÊÕ´Ä¶¡¦ÇØ·Ê¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËZOIDS¡Ê¾¦ÉÊ¡Ë¤òÃÖ¤¤¤Æ»£±Æ¤·¡¢¤¢¤¿¤«¤â¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Á¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºî¤ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½¾Íè¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ»£±Æ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ä¤´¼«¿È¤Î¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤³¨ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼êË¡¤Çºî¤ê¤À¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤éZOIDS¤ÎÀ©ºî¥Áー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâÁ´ÂÎ¤«¤é¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ZOIDS¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡¢Ç®¶¸Åª¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ZOIDS¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÈÍý²ò¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë――¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¿Þ¤ò·¡¤ëÆâÆ£»á¤ÈÊÒ»³»á¡¢¥¤¥Á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë²áÄø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢À©ºî¤Î°ÍÍê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆâÆ£»á¤«¤é¥¤¥Á¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º°ìËç¤Î¥¤¥áー¥¸²è¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
¤½¤Î¥¤¥áー¥¸²è¤«¤é¤É¤ì¤À¤±ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤«¤¬¥«¥®¡£¤½¤Î¥¤¥áー¥¸²è¤¬Í£°ì¤ÎÁÏºî¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¤¥áー¥¸²è¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤¯·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤Î¡Ö°Õ¿Þ¡×¤¬Á¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆâÆ£¡§
ËÍ¤Î¥¤¥áー¥¸²è¤«¤éËÍ¤Î¡Ö°Õ¿Þ¡×¤òÅª³Î¤Ë¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬¤½¤â¤½¤âÀ¸¿è¤ÎZOIDS¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ZOIDS¤ò¤É¤¦¸«¤»¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ö¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦ÂÎ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»ëÅÀ¤È¥Õ¥¡¥ó»ëÅÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
»ëÅÀ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÒÏÓ¥Þー¥±¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¶á¤¤¿Í¡£ÆâÆ£¤µ¤ó¤â£²¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê´¶¤È¡¢¤½¤ì¤ò±Û¤¨¤ë°Õ³°À¤ÎÏ¢Â³°ìÊý¡¢ÊÒ»³»á¤È¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥Á¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÆ±»Î¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÊÒ»³¡§
¥¤¥Á¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¿®Íê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¨!?¤½¤¦Íè¤ë!?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ³°À¤âÉ¬¤º¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ò°ÍÍê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ ¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¤¥Á¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¡¢¤½¤ì¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯¤â¤Î¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢Ëè²ó¡¢¿·¤·¤¤°ú¤½Ð¤·¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¤Î´ðËÜ¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤ÈÊÒ»³¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤·¡¢£²¿Í¤ËÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤»¤º¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¥«¥®¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ»³¡§
¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢Ëè²ó¡¢É¬¤ºÁ°ºî¤ò±Û¤¨¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾å¤²¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤« CG¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìÏ¢¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëZOIDS¤Ï¡¢CG¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëZOIDS¤ÏCG¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¤¤¤Î¸å¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î±ø¤ì¤ä½ý¤âËÜÊª¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò±ø¤·¤¿¤ê¡¢½ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
¤³¤¦¤·¤¿±ø¤ì¤ä½ý¤Ï¡¢Photoshop¡Ê¼Ì¿¿²Ã¹©¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²èÁü¾å¤Ç¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»£±Æ¤·¤¿¼ÂÊª¤Î¾¦ÉÊ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÇØ·Ê¤Ï¡¢Photoshop¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀÎ¡¢¼ÂÊª¤ò¥¸¥ª¥é¥Þ¤ËÃÖ¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¦É½¸½¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
²¿¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ç»£¤ê¡¢²¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë½èÍý¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤ê¤À¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ZOIDS¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëµ»Ë¡¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢£³»á¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ÖZOIDS40¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢40¼þÇ¯¤Î°ìÇ¯´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÊ¨¤µ¯¤³¤ëÄ¹´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡££³»á¤Ï¡Ö40¼þÇ¯3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥µ¥ä¡¦¥¤¥Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¾¥¤¥É40¼þ¥í¥´¡Êº¸¡Ë¤È¡¢
¤½¤ì¤Ë½¾Íè¤Î¥í¥´¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¡Ê±¦¡Ë
T-SPARK¤È¤Î½Ð²ñ¤¤――¡Ö¤³¤ÎÇ®¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖZOIDS40¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÊ»¹Ô¤·¡¢£³¿Í¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬T-SPARK¡Ê¥Æ¥£ー¥¹¥Ñー¥¯¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¥ìー¥Ù¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡£15ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥Û¥Óー¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥µ¥ä¡¦¥¤¥Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T-SPARK¥í¥´
»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¡Ö´á¶ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤Î·Á¤äµ¡Ç½¡¢Àß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ð½à¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥Û¥Óー¾¦ÉÊ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅª¤½¤Î´ð½à¤¬´Ë¤¯¡¢¼«Í³¤ËÀß·×¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¿Í¤Ï¤è¤ê¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿Â¤·Á¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
ËÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢T-SPARK¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÁ°¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë»ñÎÁ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁÛ¤¤¡×¤òÇä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡ÖÂÎ¸³¡×¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ®¡×¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£T-SPARK¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÄ©Àï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢T-SPARK¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥Á»á¤Ï¤Þ¤º¡ÖÌÜÅª¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¡Ö·¡¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
¡Ö·¡¤ë¡×¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï²¿¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢À©ºî¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤Ï¡© ¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î¹©Äø¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢T-SPARK¤¬Ã±¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿´¤ÎÇ®¡×¤ä¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë°Õ»Ö¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·Á¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É½ÌÌ¤À¤±¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥à¤¬¹þ¤á¤¿°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö´¶¤¸¼è¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ë¾º²Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
T-SPARK¤Ï2024Ç¯5·î¡¢Âè62²óÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡ÖZOIDS¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎIP¢¨¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î11¥·¥êー¥º¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨IP¡§Intellectual Property¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º
¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤«¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ë――¼ÒÆâ¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î´Ø·¸À¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ¯Ãí¤¹¤ëÂ¦¡×¤È¡ÖÀ©ºî¤¹¤ëÂ¦¡×¤È¤¤¤¦Æó¶Ë²½¤·¤¿¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢T-SPARK¤Ï¤½¤ÎÀþ°ú¤¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¡¢¥¤¥Á¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äÀ©ºî¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äÀ©ºî¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢ËÍ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¤¹¤´¤¯¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¯¹¶¤á¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤â¤À¤ó¤À¤ó¤¿¤À¤Î¡Öºî¶È¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¼é¤ê¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆâÆ£¤µ¤ó¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡×¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ Ëè²óÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ªー¥Àー¤Ë¤¿¤À±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¼Ð¤á¾å¤«¤éÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤ò¾ï¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¾×ÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¯¤¤å«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡×¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆâÆ£»á¡¢ÊÒ»³»á¤¬¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤ÏÊý¸þ¤ò½¤Àµ¤¹¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
¤¹¤´¤¯¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¡¢¹¶¤á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÈÈ¼Áö¼Ô¡É¤È¤·¤Æ――¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°é¤Æ¤ë»Å»ö
¸½ºß¥¤¥Á¤ÏT-SPARK¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ZODIS¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢T-SPARK¤Î¥í¥´¤ò´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÆ£¡§
¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢T-SPARK¤ÎÌ¾»É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢T-SPARK¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë³°Éô¤Î¿Í¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢T-SPARKÀßÎ©£±¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æºî¤é¤ì¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö½â¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥Á¡§
¤³¤ì¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£T-SPARK¤Î°Æ·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÈ¼Áö¼Ô¡×¤Ë¶á¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥à¤Î»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¡¢Êý¸þ¤òÀ°¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Ä¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
ËÍ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¹ÎÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤Î¼´¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡£T-SPARK¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎT-SPARK¤Ø――¿Ê²½¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç»Â¿·¤Ê´ë²è¤ÈÄ©Àï¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ZOIDS¤ÎÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢T-SPARK¤È¤¤¤¦Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë£³»á¡£º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÒ»³¡§
¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬¼çºË¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¯ー¥ë(GAG¡§Graphic Artist Guild¡Ë¤Ç°é¤Ã¤¿¡¢¥¤¥Á¤µ¤ó¤Î±¦ÏÓ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤¬²¿¿Í¤«ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ ¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÆ£¡§
¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Â´¶ÈÀ¸¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÊý¤ËT ¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿Íµ¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥µ¥ä¡¦¥¤¥Á¤¬¼çºË¤¹¤ë¥®¥ë¥É¡ÖGraphic Artist Guild¡ÊGAG¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥º
ÆâÆ£¡§
¤½¤ì¤«¤é¡¢º£¡¢¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤ò£Ø¡ÊµìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤òÇ¯ 1ËÜ¤°¤é¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¥·ー¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊª¤Ê¤É¤ò¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Twitter( https://twitter.com/_/status/1978989338953211967 )ÆâÆ£¡§
¤¢¤È¤Ï¡¢¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ °ú¤Â³¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥Æ¥£ー¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò¥¢¥¸¥¢¤Û¤«¡¢³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÒ»³¡§
¥¤¥Á¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¼¥í¤«¤é°ì½ï¤ËT-SPARK¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¤¥Á¡§
ËÍ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥í¤«¤éËÍ¤¬À¤³¦´Ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤Æ¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ´¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢Ì´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«³ð¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª£²¿Í¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢T-SPARK ¤Çº£¤Þ¤ÇËÍ¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£T-SPARK°Ê³°¤Î¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£¸å¡¢ ¼«Ê¬£±¿Í¤ÎÂÎ¤Ç¤ÏÊªÍýÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¯ー¥ë ¡ÊGAG¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ò±¦ÏÓ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÏËÍ£±¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤Î£²¿Í¤ÎÆ°¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ò¡¢ËÍ¼«¿È¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤ë¥®¥ë¥É ¡ÖGraphic Artist Guild¡ÊGAG¡Ë¡×
¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦T-SPARK¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¡£¡ÖÇ®¡×¤È¡Ö¿®Íê¡×¤À¤È¥¤¥Á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¡§
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤ëºî¶È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº²¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Îº²¤ò¼é¤ê¡¢Ëá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢T-SPARK¤È¶¦¤ËÊâ¤àËÍ¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤É½¸½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤«¤é»Ï¤á¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¡£
T-SPARK¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÊó½·¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØT-SPARK¡Ù
¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥Û¥Óー¾¦ÉÊ¤ÎÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¹¡£T-SPARK¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊËÁ¸±¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥Óー¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÊÑ·Á¡×¡Ö¹çÂÎ¡×¡Ö²ÄÆ°¡×¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ·¤ÓÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/( https://www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/ )
¢£³ô¼°²ñ¼Ò ANIMAREAL ( ¥¢¥Ë¥Þ¥ê¥¢¥ë )
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£Ì¡²è¤ä¥²ー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒANIMAREAL
ÂåÉ½¼Ô¡§¥Þ¥µ¥ä¡¦¥¤¥Á
ÀßÎ©¡§2014Ç¯
¸ø¼°HP¡§https://www.masaya-ichi.com/( https://www.masaya-ichi.com/ )