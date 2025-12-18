有限会社くす無憂扇(本社：大分県九重町)は、2026年1月11日に、愛知Aichi Sky ExpoSkyで開催のイベント「わんワンダーフェス」に出展いたします。





スカイエキスポ





全国各地増え続けるDOGイベントの中でも早くから発信している名古屋地域で大きな催事のKIMIMO主催の「わんワンダーフェス」に

有限会社くす無憂扇は、Nature.Dog(ナチュレドッグ)として「大切な家族だからいつまでも元気で」をコンセプトに「わんワンダーフェス」にわんこのおきゅう無料体験ができるブースとして出展いたします。

会場では、わんこのお悩みや気になることをお伺いしながら体験してもらい、良さを知っていただき、必要としている子に繋がるきっかけになれたらと思っております。





韓国MEGAZOOセミナー風景





くす無憂扇は50年以上の歴史を持ち、動物の健康も改善すべく「Nature.Dog」を設立しました。「わんこのおきゅう」に使用するモグサやビワ葉など自然素材を用いた施術は、痛みや不調に悩むわんこたちの助けとなります。また、その効果は、単なる治療にとどまらず、予防としても注目されています。

有限会社くす無憂扇(くすむゆうせん)は、50年以上前から人の健康について指導・サポートしてきた中で、家族同様に過ごしている動物たちにも一緒にケアさせていただいていた経験と実績を活かし、もっと知っていただきたいとの想いから、「わんこのおきゅう」に特化した分野のNature.Dog(ナチュレドッグ)を2024年に設立し、わんこのケアとして保護施設や介護施設へのボランティア活動をはじめ、わんこケア指導やビジネスに取り入れていただくサポートをしております。





わんこのおきゅう風景





わんこのおきゅう風景2





わんこのおきゅうIN韓国





人と同様に「温活」の大切さの認識も広がる中で、Nature.Dogの「わんこのおきゅう」は電気ではなく自然な熱に、こだわりモグサを使ったおきゅうに加え、ビワ葉の作用をプラスした「びわきゅう」で、痛みを伴うわんこの症状を緩和する作用により、パテラ、腰痛、緩和ケア、週末ケアにもおススメですが、元気なうちからケアすることで、永く健康に過ごせる予防医療としても推奨しております。今回のイベントに出展の際にはたくさんのわんこ達に知っていただけるように、無料体験として出展します。本年はインターペットにも出展し、「わんこのおきゅう」仲間が増えております。また、そこで体験するわんこ達は先入観もなく、素直な気持ちイイ反応が周囲から驚かれています。今後も必要としているわんこ(ユーザー)に届くように活動を続けております。

今回初となる中部エリアの方々に知っていただけたらと思っております。





温める良さ





■会社概要

商号 ： 有限会社くす無憂扇

代表者 ： 代表取締役 大塚 正洋

所在地 ： 大分県玖珠郡九重町野上2861-109

設立 ： 1992年7月

事業内容： 医療機器製造及び販売、化粧品製造及び販売、旅館業、

はり、きゅう、マッサージ業、ペット関係の各種事業

URL ： https://muyusen.com/