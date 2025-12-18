MoveSpeed(ムーブスピード)は、AOHAIグループ傘下の完全子会社であり、モバイルバッテリーの研究開発・製造・販売を専門とする中国上場企業です。同社は、Huawei、Xiaomi、Anker、Belkinなど、業界を代表するブランドとの長期的なパートナーシップを維持しています。このたび、同社は独自の安全設計基準に適合した「セミ固体電池」を搭載した次世代モバイルバッテリーシリーズを正式に発表しました。





URL： https://www.movespeed.jp/msp07-08-p02/





製品特長





■製品概要

型番 ：MSP07-DG

商品名 ：MOVESPEED Semi Solid 5000mAh グレー

Qi 対応 ：〇

発売時期：2026年2月





型番 ：MSP07-SIL

商品名 ：MOVESPEED Semi Solid 5000mAh シルバー

Qi 対応 ：〇

発売時期：2026年2月





型番 ：MSP08-DG

商品名 ：MOVESPEED Semi Solid 10000mAh グレー

Qi 対応 ：〇

発売時期：2026年2月





型番 ：MSP08-SIL

商品名 ：MOVESPEED Semi Solid 10000mAh シルバー

Qi 対応 ：〇

発売時期：2026年2月





＊MSRPは、OPEN

＊全国主要量販店及びホームセンターにて発売





厳しい温度差にも対応

内部構造





■開発背景

留意すべき点として、2025年11月現在、「セミ固体電池」というカテゴリーには業界共通の定義や公的な標準が確立されていません。従来のリチウムイオン電池と比較すると、熱暴走や液漏れのリスクが低いとされているものの、MoveSpeed は、技術が依然として発展途上にあるため、メーカーによって製品品質に大きなばらつきが生じ得ると指摘しています。したがって、「セミ固体＝安全」という単純な前提は成り立たず、誤った判断につながる可能性があります。

この課題に対応するため、MoveSpeed は、専門用語を強調する過度なマーケティングに依存するのではなく、使用する電池セルの具体的な仕様、試験条件、実測データを段階的に公開するという、透明性と実務性を重視した方針を採用します。今回発売された P07 および P08(容量 5000mAh／10000mAh)の両モデルに搭載されるセミ固体セルは、スマートフォン電池技術において高い実績を持つメーカーによるカスタム生産品であり、MoveSpeed 独自の「セミ固体」安全基準に準拠しています。

内部構造設計の観点では、MoveSpeed は「MoveSpeed Pro」と名付けた安全基準体系を構築しており、膨張許容性、セル区画の隔離構造、耐穿刺性、難燃性、放熱性能など、多角的な要素を包含しています。また、同社は「構造」と「制御」の両面から製品全体の安全性を総合的に評価し、ファームウェアのアップデートを通じて高温時の出力制限などの知能型保護機能も強化しています。MoveSpeed は、これらの基準を完全に満たす製品のみを市場に投入する方針を強調しています。

さらに同社は、本シリーズに対して総額3億円の生産物賠償責任保険を付保しており、ユーザーの権益保護をより一層強化しています。

MoveSpeed は次のように述べています。

「電池の内部構造は目に見えないからこそ、私たちが採用する技術的アプローチ、検証方法、安全性の境界を積極的に開示し、ユーザーが正しい判断を下せるよう支援すべきです。安全性の本質は、“セミ固体”と名付けられているかどうかではなく、構造設計・制御機構・試験検証が信頼に足るものであるかどうかにあります。MoveSpeed は、見えない部分にこそ最大の透明性が求められると確信しています。今回私たちは、先行販売として、近日Makuakeにて応援販売を計画しております。」









【会社概要】

商号 ： 株式会社エンマスタ

代表者 ： 斎藤 隆祐

所在地 ： 〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番4号 theSOHO 1221

設立 ： 令和5年3月13日

事業内容： 生活家電・コンピュータ・通信機器及び同部品の開発、製造、

販売、輸入代理業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.en-master.jp/









2025年12月吉日

AOHAI日本市場総代理 株式会社エンマスタ