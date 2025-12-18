流して、浸して、かたづける、“流出系”パズルゲーム「ワクチンケース」がNintendo Switch(TM)で12月18日に発売
インディーゲーム開発者、中野 亘(Wataru Nakano)による“流出系”パズルゲーム「ワクチンケース(Vaccine Case)」が2025年12月18日(木)、Nintendo Switch(TM)向けにリリースされました。
Nintendo eShopよりダウンロード専売で価格は800円(税込)。
https://www.warateru.com/vaccinecase_swst.html
タイトルイメージ
「ワクチンケース」は、間取り図のように仕切られたケース内でドアを開いてワクチンを流し込み、ウイルスを退治していく思考型パズル。
2011年にスマートフォン向けゲームとして配信したものを大幅にアップグレードし、Nintendo Switch(TM)向けに新たに作り直した作品です。
難しいアクションや時間制限などはなく、一手ずつじっくり考えながら解いていくステージクリア型のパズルゲームとなっています。
プレイ画面
操作はドアや仕掛けにカーソルを合わせてボタンを押すだけ。
赤、青、黄色のワクチンを流し込み、同じ色のウイルスを浸して退治していきます。
ただし、ウイルスを退治したワクチンは中和され、消えてしまいます。
異なる色のワクチンを仕切るドアは開くことができないため、ワクチンの片付けを念頭においてドアを開く順番を考えることになります。
ドアを開いてワクチンを流し込む
ゲームが進むと紫や緑といった混色のウイルスや、どの色のワクチンでも退治できてしまう白ウイルスなどが登場。
ワクチンを混ぜる「ミキサー」や、混ぜたワクチンを分離する「フィルター」などの仕掛けを駆使して対応しなければなりません。
ミキサーのあるステージ
紫ワクチンを赤フィルターで分離
ケース内のウイルスをすべて退治すればステージクリアですが、同時にワクチンをキレイに使い切るとパーフェクトクリア！
全ステージをパーフェクトクリアするには相当の熟考が必要になります。
最大10手まで戻れるアンドゥ機能もあるので、じっくりと試行錯誤しながら難問に挑みましょう。
カラフルかつイラストがモチーフのステージも豊富で、問題数は全部で200以上。
イラストモチーフのステージ( 犬)
イラストモチーフのステージ(ケーキ)
ステージ数は200以上
Nintendo Switch(TM)の携帯モードではタッチスクリーン操作にも対応しており、すべての操作をタッチで簡単に行えます。
※Nintendo Switch 2(TM)のマウス操作には今後のアップデートで対応予定。
■タイトル ：ワクチンケース(Vaccine Case)
■対応機種 ：Nintendo Switch(TM)
■発売日 ：2025年12月18日
■価格 ：800円(税込・ダウンロード専売)
■ジャンル ：パズル
■プレイ人数：1
■タッチスクリーン操作に対応(携帯モード時)
■表示対応言語：日本語、英語
■開発／発売元：Wataru Nakano
■権利表記 ：(C) Wataru Nakano