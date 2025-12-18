観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、福島の人気キャラクター「赤べこちゃん」をモチーフにした知育玩具「赤べこちゃん マジックキューブ」を、デザインリニューアルし、2025年12月下旬より福島県内の観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等にて順次発売いたします。





赤べこちゃんマジックキューブ









■開発背景

福島の縁起物として親しまれている「赤べこ」は、観光土産としても高い人気を誇ります。

これまで販売してきた「赤べこちゃん マジックキューブ」は、子どもから大人まで楽しめるパズル玩具として好評を得てきました。





今回のリニューアルでは、より「かわいく・楽しく・写真映えする」デザインを目指し、パステルカラーを基調とした配色に刷新。赤べこちゃんの表情やポーズを各面に散りばめ、遊びながら揃える楽しさを強化しました。

観光のお土産としてはもちろん、インテリア雑貨やコレクションアイテムとしても楽しめる商品に仕上げています。









■商品の特徴

・赤べこちゃんを全面にあしらった、デザインリニューアル仕様

・パステルカラーでカラフルかつ可愛らしい印象

・揃えて遊ぶのが楽しいマジックキューブタイプ

・子どもから大人まで幅広く楽しめる福島限定お土産

・デスク周りやお部屋に飾っても映えるデザイン









■商品概要

商品名 ： 赤べこちゃん マジックキューブ(リニューアル版)

価格 ： 880円(税込)

発売日 ： 2025年12月下旬より順次発売

販売者 ： 有限会社明星企画

販売先 ： 福島県内観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設 等









■会社概要

・商号 ： 有限会社明星企画

・代表者 ： 代表取締役 星 光男

・所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

・設立 ： 2000年12月

・事業内容： 観光物産土産卸

・資本金 ： 300万円

・URL ： https://www.meisei-kikaku.com/