登録不正防止向け人工知能市場、年平均成長率27.7％で拡大し2029年に51.4億ドル規模へ
オンラインサービスの拡大を背景に、登録不正防止分野における人工知能市場は近年著しい成長を遂げている。2024年時点で15.1億ドルだった市場規模は、2025年には19.3億ドルに達すると見込まれており、年平均成長率は28.1％に上る。この急成長の要因として、オンラインアカウント登録数の増加、デジタル決済の普及、偽アカウント作成の急増、電子商取引プラットフォームの拡大、自動化されたボット攻撃の増加などが挙げられる。
2029年に向けた市場拡大の見通し
登録不正防止を目的とした人工知能市場は、今後も非常に高い成長を維持すると予測されている。2029年には市場規模が51.4億ドルに達し、年平均成長率は27.7％になる見込みである。この成長は、人工知能を活用した不正検知システムの導入拡大、安全性の高いユーザー登録手法への需要増加、デジタル本人確認を重視する規制強化、クラウド型認証ソリューションの普及、機械学習による不正阻止技術の高度化によって支えられると考えられている。予測期間中の主な動向としては、行動分析技術の進展、人工知能主導の本人確認セキュリティにおける研究開発の活発化、生体認証技術の革新、リスク適応型認証モデルの進化、深層学習を活用した不正検知の利用拡大などが含まれる。
市場成長を後押しする主要要因
登録不正防止向け人工知能市場の成長を促進している主な要因は、利用者情報の保護および顧客データの安全確保に対する意識の高まりである。利用者のプライバシーとデータセキュリティとは、厳格なデータ管理方針や運用ルールを通じて、個人情報が不正アクセス、不適切な利用、外部漏えいから守られることを指す。サイバー脅威の増加により、企業は機密情報の保護と利用者の信頼維持をより重視するようになっている。登録不正防止向け人工知能は、不審または悪意のある登録行為を検知・阻止し、機密データへの不正アクセスを防止するとともに、正当な利用者情報の安全性を確保する役割を果たしている。例えば、英国の科学・イノベーション・技術省が2025年6月に公表したデータによると、中規模企業および大企業におけるサイバー侵害や攻撃の発生率は、それぞれ67％および74％と高水準を維持しており、前年からの変化が示されている。このような利用者プライバシーとデータ保護への関心の高まりが、市場成長を力強く後押ししている。
市場をけん引する主要企業
登録不正防止向け人工知能市場における主な企業は以下の通りである。
・タレス
・トランスユニオン トゥルーバリデート
・レクシスネクシス リスク ソリューションズ
・クラウドフレア
・エントラスト
・ジュミオ
・ラドウェア
・アサーティファイ
・フォーター
・ソキュア
今後の市場を形作る主要トレンド
登録不正防止向け人工知能市場では、リアルタイム脅威検知の強化、不正パターン検出の高度化、ウェブおよびモバイル環境におけるシームレスなセキュリティ体験の提供を目的として、統合型行動生体認証プラットフォームの開発が重視されている。これらの人工知能主導のセキュリティソリューションは、利用者の操作行動分析、端末識別技術、機械学習を組み合わせ、デジタル上の行動特性を継続的に解析することで、正当な利用者の認証と自動化攻撃の検出を可能にしている。例えば、2024年6月、カナダの販促技術企業は、キャンペーンにおける不正行為の増加に対応するため、高度な不正防止人工知能ソリューションを発表した。この革新的な仕組みは、人工知能と機械学習を活用し、利用者行動を即時に分析して、ボット攻撃や偽アカウント作成といった不正行為を検出するものである。この取り組みは、販促およびロイヤルティ分野における人工知能主導セキュリティへの戦略的転換を示しており、事業への影響が出る前に不正を防止し、マーケティング予算の保護と施策の健全性維持を目的としている。
セグメント別市場構成と予測
本レポートにおける登録不正防止向け人工知能市場は、以下の区分で分析されている。
1. 構成要素別：ソフトウェア、サービス
2. 展開形態別：クラウド、オンプレミス
3. 企業規模別：中小企業、大企業
4. エンドユーザー別：金融サービス・保険、小売・電子商取引、情報通信、医療、政府機関、その他
サブセグメント
・ソフトウェア：機械学習基盤、行動生体認証ソフトウェア、不正検知アルゴリズム、データ分析ツール、クラウド型認証システム
・サービス：統合サービス、コンサルティング、マネージドセキュリティ、保守サポート、トレーニング
