¡ØÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡Ù¸¡º÷¤ÇÂçÅì¸­¤¬ÃíÌÜ ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç2025Ç¯¤ËÂ¸ºß´¶

2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡º÷Æ°¸þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÅì¸­¡Ê¤À¤¤¤È¤¦¡¦¤±¤ó¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤äÉðÆ»·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢ÂçÅì¸­¤Ï¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ç¤²¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ÎÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä²£ÉÍÎ®À±¡¢Ê£¿ô¤ÎÉð½Ñ¤Ç»ÕÈÏ»ñ³Ê¤òÍ­¤¹¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº´Æ£·ò¤é¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÅì¸­¤â¸¡º÷·ë²Ì¤ä´ØÏ¢ÏÃÂê¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

ÂçÅì¸­¤Ï¡¢¼ç±é¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎÉ½¸½¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¤ËÄ©Àï¡£Æ±ºî¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤ä¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¬¡¢¼«¤é¤Î¿ÈÂÎÀ­¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇÐÍ¥¼«¿È¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÂçÅì¸­¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤È½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÅì¸­¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man¡¡¡¡Ken Daito¡ÊÂçÅì¸­¡Ë
¡Ê¥«¥ó¥Õー¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éー¤ÎÀï»Î¡Ë

Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
¡ÖKen Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" ¡ÊRikugen-do¡Ë, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.¡×

¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÅì¸­¤µ¤ó¤Ï¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜ²¦¼Ô¡¢Á´À¹´ü¤ÎÁ°ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤Ï£´£µ¥»¥ó¥Á¡¢ÂçºåÉÜ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¸µÍý»ö¡¢°®ÎÏÍ­Ì¾¿ÍÌ¾Êí·ÇºÜ¼Ô¡¢ÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥°®ÎÏNo.1Åù¡¢¥«¥ó¥Õー¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éー¤Î°ÛÌ¾Åù¤Ç°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£
Æ´¤ì¤ÎÁÒÅÄÊÝ¾¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥ÖÂçºå¤Ç½¤¶È¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥í¥¦¡ÊÎÏ¸½Æ»¡Ë¤ò£±£¹£¹£¸Ç¯¤ËÁÏ°Æ¡¢±¿Á÷¶È¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤¬±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤ÎÁÏºî¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬ー¡¢¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤éÆùÂÎÇÉ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àº¿À ¡ß ÆùÂÎ¤Î¥Ñ¥ïー¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÍ­³µÇ°¤Ç³èÆ°¤·¤¿µ­Ï¿¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎÏ¸½Æ»¡Ê¤ê¤­¤²¤ó¤É¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÉðÆ»¡¦»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤­¡¢³ÎÎ©¡¦ÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÅì¸­¤Ï¤³¤Î¡Ö¥Ñ¥ïー¡×¡Ü¡Ö·Ï¡×¡Ü¡Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¤³¦½é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³µÇ°¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§PAG»öÌ³¶É¡¡¥Ñ¥ïー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥í¥¦
